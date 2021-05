Thomas Pesquet et Coldplay : échange surprise, grande première depuis l'ISS

À bord de l'ISS pour une mission de six mois, Thomas Pesquet s'est trouvé de nombreux points communs avec Chris Martin, Guy Berryman, Phil Harvey, Will Champion et Jonny Buckland. "La chanson parle de trouver l'astronaute en chacun de nous, cette personne capable de faire des choses extraordinaires. C'est une première dans toute la galaxie !", a lancé le chanteur du groupe.

"J'aime bien le soir, quand tout le monde va se coucher. On éteint les lumières, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique et je flotte dans la station. Quand tu rentres dans quelque chose, tu réagis doucement et tu vas flotter dans une autre direction. Libéré des contraintes de ton corps en quelque sorte, et tu peux te concentrer sur la musique", a raconté Thomas Pesquet sur son expérience musicale sans gravité.

La sortie spatiale de Higher Power a assuré un vrai coup de projecteur pour Coldplay, qui revient ainsi après trois ans d'absence et le succès de leur album Everyday Life. Là aussi, ils faisaient appel à un francophone : Stromae.