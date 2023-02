Tiana (Star Academy) brouillée avec Léa ? Leur relation est devenue "compliquée", révélations

En 2022, la Star Academy a fait son grand retour sur nos écrans après plusieurs années d'absence. Et ce fut un retour très réussi pour TF1 qui enregistrait alors de très bonnes audiences. Pendant pas moins de six semaines, les téléspectateurs se sont en effet pris d'affection pour les 13 candidats de départ, suivant avec attention leur évolution au sein du château de Dammarie-les-Lys. Ils ont également pu assister aux naissances de belles amitiés, dont celle entre Tiana et Léa. Les deux chanteuses en herbe se sont en effet véritablement trouvées en participant à l'émission, jusqu'à devenir les meilleures amies du monde.

Mais la vie au château et celle en dehors s'est révélée bien différente. Et aujourd'hui, Tiana et Léa ne sont plus aussi proches qu'auparavant. Les internautes l'ont bien remarqué et ont demandé à la benjamine de la saison âgée de 19 ans si elles avaient fini par se brouiller. Qu'on se rassure, il n'en est rien ! Il s'agit simplement d'un problème de distance et d'emploi du temps. "Léa et moi, on était autant proches à la Star Ac' parce qu'on était enfermées dans le château, mais maintenant elle habite sur Paris, moi non. Moi je travaille sur mes projets, elle travaille sur ses projets. On a moins de temps pout se voir, mais regardez aujourd'hui on a fait un shooting, on s'est croisées, mais voilà c'est compliqué pour l'instant", a reconnu Tiana sur ses réseaux sociaux.

Il est vrai que chacune est bien occupée avec sa carrière en pleine ascension. Elles ont toutes les deux eu la chance de signer pour l'agence Indifference Prod', la même qui a signé des stars comme Vitaa, Camélia Jordana ou encore Dadju, et leurs projets musicaux sont en cours.