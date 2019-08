Tiffany Haddish (Les Baronnes) la nouvelle coqueluche des comédies américaines

Depuis le mercredi 21 août 2019, Tiffany Haddish est sous le feu des projecteurs. À l'affiche du film Les Baronnes, la comédienne de 39 ans tient l'un des trois rôles principaux : celui de Ruby O'Carroll. Dans ce premier long métrage signé Andrea Berloff – adaptation des comics d'Ollie Masters et Ming Doyle –, elle a rejoint un casting cinq étoiles composé de Melissa McCarthy et Elisabeth Moss. Épouses de mafieux qui s'attardent un peu trop sur la case prison, les trois complices prennent le relais pour diriger, à leur manière, le quartier de Hell's Kitchen de l'année 1978. Actrice, humoriste, chanteuse, modèle et auteure, Tiffany Haddish n'est peut-être pas encore reconnue par le public français... elle a pourtant plus d'une balle au chargeur de son revolver !

Il faut dire que la majorité de ses interventions n'ont pas gagné nos frontières. On la connaît notamment pour son rôle dans Girls Trip (avec Jada Pinkett Smith, Queen Latifah et Regina Hall), ainsi que pour sa voix dans les versions originales des films d'animation Comme des bêtes 2 (dans le rôle de Daisy) et La Grande Aventure Lego 2 (Reine Watevra Wa'Nabi). Côté séries, elle a également donné la réplique à Zooey Deschanel en 2014 dans un épisode de New Girl. En Amérique, en revanche, elle ne perd pas une occasion de faire rire le public à gorge déployée : elle tourne dans tout le pays avec son spectacle She's ready! From the Hood to Hollywood et a reçu un Emmy pour la présentation de l'hilarant Saturday Night Live.

"On vit tous des choses difficiles dans la vie, et même dans les situations les plus terribles, on peut être surpris par des moments lumineux qui font retomber la tension, explique Tiffany Haddish à propos de son rôle. Ça fait partie de la vie et de notre condition d'être humain. Le film est un drame de bout en bout et on l'a joué comme tel. Personnellement, j'étais enchantée d'explorer cette facette de ma personnalité et de la révéler à l'écran." Heureusement, un tournage sympathique est venu contrebalancer le côté obscur de l'histoire des Baronnes, comme l'a précisé sa consoeur Melissa McCarthy qui évoque des "journées de tournage vraiment amusantes, très relax". Pour découvrir ou redécouvrir Tiffany Haddish, dirigez-vous donc vers le cinéma le plus proche...