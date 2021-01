Tiffany (Mamans & célèbres) amincie : le secret de sa perte de poids (EXCLU)

La candidate de Mamans & Célèbres - qui tirera prochainement sa révérence - a eu deux grossesses rapprochées. Tiffany est en effet l'heureuse maman de Romy (2 ans et demi) et Zélie (1 an), fruit de son union avec Justin. Et, sans surprise, elle a vu son corps changer. Mais la jeune maman de 30 ans a souhaité se reprendre en main et a depuis son dernier accouchement perdu beaucoup de poids.

"Le corps change énormément. Les hanches, les fesses... tout s'élargit. J'ai toujours eu un ventre plutôt plat, là, j'ai de la peau toute molle et flasque. La poitrine après deux allaitements, ce n'est pas vraiment ça... C'est compliqué de voir autant de changements en si peu de temps. Mais j'ai eu deux grossesses en deux ans, donc forcément mon corps a un peu morflé. Ce n'est même pas une histoire de kilos en fait. Je veux juste me sentir bien dans mon corps", nous confiait Tiffany en octobre 2020. L'ancienne candidate de Mariés au premier regard (saison 1 en 2016) a donc pris la décision de changer ses habitudes alimentaires afin de retrouver son ancienne silhouette. A l'époque, elle avait déjà perdu quatre kilos.

Depuis, Tiffany n'a pas relâché ses efforts et ils continuent à payer. "Récemment j'ai reperdu 7-8 kilos. J'avais encore pas mal de poids des deux grossesses accumulées. Quand je suis tombée enceinte de Zélie, j'avais encore des kilos en trop de Romy. Mais je suis le programme Catlion qui m'a bien aidée. En tout j'ai dû perdre 10-11 kilos depuis mon accouchement. Il me reste encore 1 ou 2 kilos à perdre pour que je me sente bien. Là j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse, mais j'avais déjà un ou deux kilos en trop. Ensuite, il faudra que je me remuscle. La peau en prend un coup entre les deux grossesses et la perte de poids", nous a-t-elle confié le 29 janvier 2021.

On imagine qu'elle se remettra au sport après son déménagement. Justin et elle ont acheté une nouvelle maison et actuellement ils sont en plein travaux. "On part d'une maison mitoyenne, en centre-ville, en copropriété, pour une maison éloignée du centre-ville, en individuel, sans vis-à-vis, avec un grand jardin... C'est un énorme investissement de temps et d'argent pour nous. Potentiellement, c'est la maison d'une vie", a-t-elle admis auprès de Purepeople. Un très beau projet !

