Tiffany (Mariés au premier regard) célibataire : grande première depuis sa rupture avec Justin

C'est une nouvelle à laquelle le public ne s'attendait pas. Le 1er janvier 2023, Tiffany avait annoncé sa rupture avec Justin. Les deux candidats de Mariés au premier regard (saison 1, en 2016) ont préféré prendre des chemins séparés, mais restent en bons termes, notamment pour le bien de leurs filles Romy (4 ans) et Zélie (3 ans). Depuis, la jeune femme a passé un grand cap comme elle l'a dévoilé sur les réseaux sociaux.

Tiffany a fait une grande annonce en story Instagram, le 18 janvier dernier. Elle a trouvé un nouveau nid douillet, en location. "Premier jour du reste de ma vie", avait-elle écrit en légende d'une photo de son trousseau de clés. Par la suite, elle a dévoilé quelques images de son chez elle et des petits travaux qu'elle effectuait. Et le grand jour de l'emménagement est déjà arrivé.

Le 26 janvier 2023, la brunette a partagé une photo en noir et blanc sur laquelle elle apparaît souriante, avec ses filles Romy et Zélie. "Ce soir, première nuit pour moi là-bas. Demain, je termine le déménagement, je clean tout. Pour passer demain notre premier week-end à trois", a-t-elle annoncé. Une nouvelle grande étape pour Tiffany, mais aussi pour ses merveilles qui vivront donc parfois séparées de leur papa. Nul doute que les anciens candidats de Mariés au premier regard mettront tout en oeuvre pour que la transition se passe le mieux possible.

Justin discret concernant la rupture

Discret depuis sa séparation avec Tiffany, Justin s'était exprimé pour la première fois sur la rupture le 3 janvier dernier. "Bonne rentrée à toutes et à tous ! Comme vous avez pu le lire sur le post de @tiffany.family notre route amoureuse se sépare mais pas notre route de parents. Ces vacances de fin d'année n'ont pas été très festives car on a beaucoup discuté. On est intelligent, on garde les mêmes objectifs pour nos filles et nous resterons une famille soudée. On va tout donner pour nos filles et penser un peu plus à soi...", avait-il écrit.

"Pour ne pas faire original, je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Pour nous, vous l'aurez sûrement compris, elle sera synonyme de changements. Nous ne prenons plus le même chemin de vie avec Justin, mais une chose est sûre notre famille et nos filles resteront toujours notre priorité. Je vous demanderai de faire preuve de respect concernant cette décision. Merci de votre soutien sans faille, et en route vers 2023 !", avait posté Tiffany afin d'annoncer la mauvaise nouvelle.