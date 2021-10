Timothé Curado : Le sexy prof star de TikTok candidat d'un célèbre concours !

Timothé Curado, que le grand public a pu voir dans l'émission Tous en cuisine de Cyril Lignac sur M6 en septembre dernier, a donné une petite interview au site Têtu pour évoquer son succès sur TikTok ou encore son homosexualité, qu'il assume en ligne et dans sa salle de classe. "Au départ j'osais pas forcément parler de mon homosexualité parce que j'avais peur que ça ait un impact négatif sur mon enseignement. J'avais l'impression de ne pas être moi et de jouer un jeu. Et c'était pas normal. J'ai changé ça et ça se passait super bien auprès de mes collègues et je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal auprès des élèves", a-t-il raconté.

Ces derniers n'osent pas vraiment lui dire frontalement qu'ils regardent ses vidéos mais s'amusent parfois à ressortir en classe quelques phrases qu'il prononce sur son compte. Timothé Curado assume pleinement son homosexualité pour également montrer aux plus jeunes qu'il n'y a là rien de grave ou d'anormal et qu'il ne faut pas se renfermer sur soi-même par peur. Avec une telle communauté d'abonnés, le charmant brun - qui est en couple - s'adresse ainsi à des milliers d'élèves aux quatre coins du pays.

Quand il n'enseigne pas la physique-chimie, le prof met aussi du beurre dans les épinards comme mannequin, notamment pour des sous-vêtements. Vous aussi, vous avez soudainement envie de revenir à l'école ?