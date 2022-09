Timothée Chalamet en dos nu et satin, l'acteur brise les codes sur le tapis rouge de La Mostra

Le cinéma est à nouveau mis à l'honneur en Italie, puisque le célèbre Festival international du film de Venise, La Mostra, a ouvert ses portes le mercredi 31 août 2022. Depuis quelques jours, donc, les célébrités les plus talentueuses de l'univers évoluent près de chez nous, en Europe, en espérant bien repartir avec une récompense dans la valise. Et c'est ainsi que Timothée Chalamet s'est retrouvé, sur le tapis rouge installé sur le Lido, dans une tenue que les spectateurs n'oublieront jamais.

C'est tout en rouge, assorti au sol qu'il foulait, que Timothée Chalamet a défilé à Venise pour rejoindre la salle de projection. Le comédien de 26 ans, qui débarquait un peu plus tôt en Italie en short militaire et T-Shirt Bahaus, avait cette fois-ci opté pour une tenue mémorable, griffée Haider Ackerman, brisant les codes genrés de la mode à l'aide d'une matière éblouissante, d'un dos nu et d'un foulard. Si l'acteur était présent sur le tapis rouge de La Mostra, ce n'était pas seulement pour chambouler les conventions. Le jeune homme est la tête d'affiche du film Bones - le nouveau projet de Luca Guadagnino, le réalisateur de Call me by your name -, présenté en compétition officielle, dans lequel il tient le rôle de Lee.

Bien sûr, Timothée Chalamet a retrouvé l'équipe du film, quand il a défilé devant une foule en délire, le 2 septembre 2022. Chloë Sevigny, Luca Guadagnino, Taylor Russell et Mark Rylance étaient également présents. Pour savoir si Bones and all remportera le Lion d'or, ou une autre récompense, il faudra encore faire preuve d'un peu de patience. La cérémonie de clôture aura lieu le 10 septembre 2022.

Entre temps, c'est le jury présidé par Julianne Moore, et composé de la réalisatrice française Audrey Diwan, de l'Argentin Mariano Cohn, de l'Italien Leonardo Di Costanzo, de l'actrice iranienne Leila Hatami, du scénariste britanico-japonais Kazuo Ishiguro et de l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen, qui prend le temps de visionner chaque long-métrage avant de prendre sa décision...