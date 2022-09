Diaporama : Timothée Chalamet en dos nu et satin, l'acteur brise les codes sur le tapis rouge de La Mostra

1 / 44 Timothée Chalamet en dos nu et satin, l'acteur brise les codes sur le tapis rouge de La Mostra

2 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra). © ANSA/Zuma Press/Bestimage

3 / 44 Chloë Sevigny, Timothée Chalamet, Luca Guadagnino, Taylor Russell et Mark Rylance - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

4 / 44 Timothée Chalamet - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

5 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

6 / 44 Taylor Russell et Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

7 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

8 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

9 / 44 Timothée Chalamet - Photocall du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

10 / 44 Timothée Chalamet et Chloë Sevigny - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

11 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

12 / 44 Timothée Chalamet et Taylor Russell - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

13 / 44 Luca Guadagnino et Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

14 / 44 Taylor Russell, Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

15 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

16 / 44 Timothée Chalamet - Photocall du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

17 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

18 / 44 Timothée Chalamet et Taylor Russell - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

19 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

20 / 44 Timothée Chalamet et Taylor Russell - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

21 / 44 Timothée Chalamet - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

22 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

23 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

24 / 44 Timothée Chalamet - Photocall du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

25 / 44 Timothée Chalamet - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

26 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

27 / 44 Timothée Chalamet - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

28 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

29 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

30 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

31 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

32 / 44 Timothée Chalamet quitte le photocall du film "Bones and All" en bateau-taxi lors du 79e Festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

33 / 44 Timothée Chalamet - Photocall du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

34 / 44 Timothée Chalamet - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

35 / 44 Timothée Chalamet - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

36 / 44 Timothée Chalamet - Tapis rouge du film "Bones and All" lors du 79e festival international du film de Venise, La Mostra. Le 2 septembre 2022.

37 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

38 / 44 Timothée Chalamet et Taylor Russell - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

39 / 44 Timothée Chalamet et Taylor Russell - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

40 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

41 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

42 / 44 Timothée Chalamet - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage

43 / 44 Timothée Chalamet et Chloë Sevigny - Projection du film "Bones And All'" lors de la 79e édition du Festival international du film de Venise (La Mostra), le 2 septembre 2022. © ANSA/Zuma Press/Bestimage