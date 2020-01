Timothée (Les 12 Coups) : Rare photo avec son frère jumeau

Depuis 2010, Jean-Luc Reichmann est aux commandes des 12 Coups de midi. Il en a donc vu passer, des candidats, dans son jeu télévisé. Mais certains l'ont marqué plus que d'autres. Il est resté très proche du dernier grand maître de midi, Paul, ou de Xavier. Timothée (27 ans) a également retenu son attention.

Le jeune agriculteur de l'Aveyron a participé aux 12 Coups de midi entre mars et juin 2017. Depuis, Timothée s'occupe toujours de l'exploitation de ses parents et a une aide précieuse. Celle de son frère jumeau Benjamin, qu'il avait présenté dans l'émission de TF1. Le joyeux duo a d'ailleurs reçu la visite de Jean-Luc Reichmann fin décembre. Sur Instagram, l'animateur de 59 ans avait dévoilé une photo en compagnie de l'ex-candidat. Et dimanche 5 janvier 2020, à l'occasion de l'anniversaire des deux frères, il a posé à leurs côtés. "Bon anniversaire aujourd'hui à Timothée et à son frère jumeau", a-t-il simplement écrit en légende de sa publication.