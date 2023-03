Tina Kunakey fesses à l'air dans Paris : la femme de Vincent Cassel dévoile ses vergetures sans complexes !

Souvent présente en frontrow lors des défilés qui présentaient récemment les nouvelles collections prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 à la Fashion Week, Tina Kunakey a elle-aussi posé pour les photographes le 2 mars 2023. Habillée avec un gros perfecto en cuir et simplement vêtue d'une culotte noire et d'une paire de collants, la femme de Vincent Cassel est apparue dévoilant encore une fois ses courbes et surtout ses fesses lors d'un shooting.

Assise sur une Ferrari 308, la jolie métisse à la crinière sauvage était maquillée avec une bouche rouge carmin intense. Lors de cette séance, Tina Kunakey s'est amusée à poser sur la voiture en mettant toujours en valeur sa silhouette de rêve avec des poses lascives et très sensuelles. L'occasion pour la belle jeune femme de dévoiler sans complexe ses vergetures et d'assumer pleinement son corps.

En couple avec Vincent Cassel depuis l'année 2015, les amoureux se sont mariés en août 2018 à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. L'année suivante, le top model a accueilli une petite fille prénommée Amazonie dont elle n'a jamais dévoilé le visage sur les réseaux sociaux. Ex-mari de Monica Bellucci et déjà papa de Deva et Léonie au moment de leur rencontre, l'acteur du film Mesrine, l'ennemi public n°1 avait eu un coup de foudre pour la jeune femme et ce, malgré leur 31 ans d'écart.