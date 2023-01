Tina Kunakey, sa folle nuit loin de Vincent : pyjama de luxe, bataille d'oreillers et orgie culinaire !

Ce mercredi soir n'a pas été le même pour tout le monde. Quand beaucoup étaient sans doute en train de gérer le casse-tête que serait leur journée du lendemain avec les grèves annoncées, Tina Kunakey et ses amis de la mode ont réussi à dégoter les clés d'un luxueux appartement en plein Paris pour y passer la soirée, sans Vincent Cassel s'il vous plaît ! Et on n'était pas dans n'importe quelle soirée pyjama puisque ce n'est rien d'autre que la maison Valentino qui en avait la charge. Dans des pyjamas satinés aux teintes marrons, Tina et ses copains ont bien profité et se sont même immortalisés dans des poses plutôt sexy.

Le soutien-gorge bien en évidence, la femme de Vincent Cassel a planté son regard dans l'objectif à plusieurs reprises, prenant la pose dans le lavabo de la salle de bain ou dans l'immense lit que la maison avait mis à leur disposition. Au-delà de cette session photos, la joyeuse bande a fait ce que tout le monde peut faire dans ce genre de fêtes. Une fois l'orgie culinaire passée, faite de pâtes fraîches, de frites et de sandwichs qui ne font apparemment pas prendre un gramme, Tina Kunakey s'est lancée dans une bataille sauvage de polochons sur le lit. De joyeux moments qu'elle a partagés avec sa communauté sur son compte Instagram et en story (voir notre diaporama).