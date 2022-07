Titanic : Mort de l'acteur David Warner, à l'âge de 80 ans

David Warner, célèbre acteur britannique, notamment réputé pour sa longévité (plus de 50 ans de carrière au cinéma), vient de s'éteindre à l'âge de 80 ans, comme on l'apprend ce lundi 25 juillet 2022. Il avait incarné de très nombreux personnages sur grand et petit écran, dont celui de Spicer Lovejoy, le valet de Caledon Hockley (le fiancé de Rose qu'incarnait Billy Zane) dans le film aux 1,8 millions d'entrées réalisées en France : Titanic. Il est décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie.

Il a tourné pour de grand réalisateurs au cinéma, que ce soit pour Sidney Lumet en 1968 dans La Mouette, pour Volker Schlöndorff dans Michael Kohlhaas, le rebelle en 1969, pour Sam Peckinpah dans Les Chiens de paille en 1971, pour Joseph Losey dans Maison de poupée en 1973 ou encore pour Arthur Hiller dans Morsures en 1979. Sans oublier ses apparitions dans Tron en 1982, avec Jeff Bridges et Bruce Boxleitner, dans Star Trek 5 : l'Ultime Frontière, ou encore dans La Planète des singes de Tim Burton en 2001.

Grand amateur de théâtre

Côté séries, il jouait le nazi Reinhard Heydrich dans Holocauste ainsi que le sénateur romain Pomponius Falco dans Masada, où sa prestation fut récompensée par un Emmy Award du meilleur second rôle. Il a également multiplié des seconds rôles dans des séries populaires telles que Les Enquêtes de Remington Steele, Pour l'amour du risque, Twin Peaks, Star Trek: La Nouvelle génération, Arabesque ou encore Doctor Who. L'un de ses derniers rôles est celui de l'amiral Bloom dans Le Retour de Mary Poppins en 2018.

Mais il a aussi déjà décroché des premiers rôles au cinéma. Notamment pour le film d'aventures Tom Jones : de l'alcôve à la potence en 1963 ainsi que pour Morgan trois ans plus tard. Il aimait le théâtre, une passion qui remonte jusqu'à son adolescence et son inscription à la Royal Academy of Dramatic Arts. Une époque durant laquelle il aura enchaîné les prestations scéniques, principalement dans le registre classique. Une carrière très riche donc, pour ce très grand acteur, qui vient donc de plonger le cinéma britannique en plein deuil.