Titouan Laporte (Tandem) : Sa maman "handicapée" à cause d'un grave accident

Il incarne le fils du commandant Léa Soler et du capitaine Paul Marchal, dans la série Tandem, depuis l'année 2016. Et pourtant, on sait si peu de choses sur Titouan Laporte, le comédien sélectionné pour jouer le rôle de Thomas auprès d'Astrid Veillon. Alors que France 3 diffuse la cinquième saison du show, et qu'une sixième saison est déjà prévue, le comédien a accepté d'en dire davantage, à propos de son parcours, dans les pages du magazine Ici Paris. De quoi assouvir la curiosité naissante des téléspectateurs à son égard.

Titouan Laporte a débuté sa carrière jeune. Très jeune. C'est un membre de sa famille qui l'a poussé à envisager un parcours dans le monde de l'audiovisuel. "Mon cousin Jean-Paul Loyer, photographe, faisait des clichés souvenirs pour mes parents, et il s'est rendu compte que j'adorais poser, alors on m'a mis en agence à 6 ans, explique-t-il. Un jour, on m'a envoyé sur un casting de long-métrage. Je n'ai pas été pris, mais j'ai su que c'était ce que je voulais faire."

Ma mère a eu un accident

A 7 ans, Titouan Laporte donnait la réplique à Dany Boon et Daniel Auteuil. Si tôt, il travaillait déjà beaucoup, sur la base du maximum légal de quarante-cinq jours par an. C'est sans doute la force de caractère de son père breton et de sa mère parisienne qui l'a poussé à croire en ses rêves. "Mes parents sont tous les deux ingénieurs informaticiens. Ma mère a eu un accident qui l'a empêchée de travailler, dévoile le jeune homme. Elle est devenue handicapée. Elle s'est mise à créer des bijoux. J'ai donc deux parents qui n'étaient pas dans le milieu et moi, je voulais sortir de ma vie."

Mes parents ont été très attentifs

Pari réussi pour Titouan Laporte, qui a également obtenu des rôles dans Joséphine, ange gardien, Camping Paradis ou dans la prochaine comédie dramatique de Clayton Burkhart intitulée No Man's Land, prévue au cinéma pour bientôt. Il a même été récompensé du prix du Meilleur espoir réalisateur en 2016 au Festival 48 heures pour faire un film à Paris. Il a toutefois fallu respecter une condition pour poursuivre l'aventure : ne jamais abandonner les bancs d'écoles. "Mes parents ont été très attentifs, attachés au fait que je continue mes études, précise-t-il. J'ai fait un BTS audiovisuel en image. Et plusieurs cours de théâtre. En parallèle, je fais un Master de cinéma." Soyons sûr que l'avenir lui ouvrira grand ses portes...

Retrouvez l'interview de Titouan Laporte dans le magazine Ici Paris, n° 3957 du 5 mai 2021.