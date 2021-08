Tom Cruise atterrit en hélicoptère dans le jardin d'une famille, sous le choc

Imaginez. Vous êtes assis sur votre terrasse, buvant un café matinal devant votre jardin, fier des efforts déployés pour tondre la pelouse, quand Tom Cruise atterri devant vous avant de vous serrer la pince. C'est exactement ce qui est arrivé à Alison Webb, une habitante du Royaume-Uni. L'acteur américain a été obligé de poser son hélicoptère depuis son jardinet de Warwickshire, puisque l'aéroport local situé à Coventry, a dû être fermé momentanément.

"C'était surréel, je ne peux toujours pas croire ce qu'il s'est passé", a réagi la jeune femme au micro de la BBC. Alison Webb a été prévenue qu'une "personnalité VIP" allait réquisitionner son jardin. Il s'agissait en réalité de Tom Cruise, 59 ans. "Je me suis dit que c'était génial que les enfants voient l'hélicoptère se poser dans le jardin. Puis Tom Cruise est arrivé et je me suis dit 'wow'", s'est émerveillé la mère de famille.

À peine débarqué dans le jardin, Tom Cruise a fait ce qu'il savait faire le mieux : être une immense star. "Il est allé directement vers les enfants pour discuter avec eux, puis nous a donné un check du coude avant de dire 'merci beaucoup'. Puis il a dit que les enfants pouvaient visiter l'hélicoptère s'ils le voulaient", a développé Alison Webb, toujours sous le choc, auprès de la BBC.

Tom Cruise se trouve toujours au Royaume-Uni, où il tourne encore le film Mission : Impossible 7. En juin dernier, il a dû s'isoler après avoir été testé positif à la Covid-19. Quelques semaines plus tôt, des enregistrements de l'acteur et producteur, hystérique et tyrannique avec les membres du tournage avaient fuité. Il s'en prenait alors à ceux qui ne respectaient pas totalement le protocole sanitaire strict.