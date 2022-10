Tom Cruise craint pour sa vie : une personne lui en veut terriblement...

Voir Tom Cruise entouré de gardes du corps n'a rien de très exceptionnel : depuis ses débuts et sa médiatisation à outrance, l'acteur est toujours très protégé par des professionnels, qu'il se déplace seul ou en famille, à l'époque de ses différents mariages. Mais ces derniers temps, la star de Top Gun aurait doublé la mise !

En effet, alors qu'il est en plein tournage du huitième épisode de la saga Mission Impossible en Grande-Bretagne, l'acteur aurait reçu des menaces suffisamment sérieuses pour s'entourer de nouveaux bodyguards. D'ailleurs, il aurait également conseillé à son réalisateur, Christopher McQuarrie de faire de même, puisque l'homme est également visé par les accusations.

Mais qui est celui qui inquiète tant l'acteur et son entourage depuis quelques semaines ? Il s'agirait en réalité d'un ancien employé de la Paramount, récemment renvoyé après avoir participé aux premières prises extérieures de Mission impossible. Celui-ci, furieux de son renvoi qu'il considère comme injuste, aurait notamment accusé Tom Cruise d'entretenir des liens opaques avec des oligarques russes et aurait expliqué que le FBI serait en pleine investigation sur les financements de la Paramount.

Des dires qui effraient l'acteur, père de trois enfants, qui ne veut lui laisser "aucune chance" de pouvoir l'atteindre de quelques manières que ce soit. Une situation difficile pour les équipes, comme le rapportaient les quotidiens britanniques The Sun et Daily Mirror : "D'habitude, c'est l'art qui copie la vie. Sur le plateau, nous avons des armes et de grosses protections... et maintenant il se passe la même chose derrière la caméra", s'est d'ailleurs plaint un employé.

En attendant de pouvoir rentrer chez lui, dans un domaine évidemment surprotégé, Tom Cruise va devoir supporter de ne se déplacer qu'entouré de très nombreux employés aux gros bras. Mais soyez rassuré : alors que cela semble compliqué, l'acteur aurait "confiance dans le tournage et dans le scénario". En privé, il dirait d'ailleurs que tout ça n'est que l'oeuvre "d'un ex-salarié en colère"!

Impliqué dans le tournage, avec un réalisateur qu'il connait bien (ils ont déjà six films en commun), Tom Cruise devrait sortir ce nouveau volume de Mission Impossible, intitulé Dead Reckoning, en deux parties, l'une au cinéma en 2023 et l'autre en 2024.