Tom Cruise et Heather Locklear séparés : l'actrice mortifiée par son comportement gênant...

Elle n'en garde pas un souvenir impérissable, c'est le cas de le dire. Vous l'avez sans doute oublié, mais Tom Cruise a brièvement fréquenté Heather Locklear dans les années 80. La talentueuse comédienne qui a aujourd'hui 60 ans s'était souvenue d'un rencard particulièrement embarrassant. Invitée dans l'émission de Chelsea Handler en 2013, elle revenait sur leur brève idylle et en particulier leur premier rencard. Sans doute pour la charmer, le héros de Top Gun (et sa suite qui a explosé le box-office) a invité la star de Melrose Place dans un club pour la faire danser toute la nuit. Mais la belle blonde n'a pas franchement été séduite. Amusée, elle racontait alors à l'animatrice : "Vous vous souvenez dans Risky Business lorsqu'il danse en caleçon ? On était en train de danser, et il s'est mis à faire ça... Vous restez immobile et ne savez pas quoi faire à côté de lui. C'était bizarre, je me suis juste assise...". Après ça, Heather Locklear a pris ses distances et le couple n'a pas duré. Si elle a aujourd'hui retrouvé l'amour auprès d'un certain Chris Heisser, Tom a moins de chances. Après une romance discrète avec Hayley Atwell, il n'a toujours pas retrouvé l'amour.

Heureusement, Tom Cruise a plus de succès au cinéma. L'acteur continue à faire des films qui cartonnent toujours plus. Lors d'une masterclass au Festival de Cannes , où il était venu présenter le nouveau Top Gun 2, il était revenu sur sa passion pour les films et avait expliqué pourquoi il n'est pas pressé de travailler avec de grandes plateformes de streaming. "Je fais des films pour le grand écran. Mes films ne sortiront pas directement sur les plateformes. Aller au cinéma, c'est partager une expérience, quelle que soit notre culture ou langue. Je vais voir les films en salles quand ils sortent. Je mets ma casquette (pour ne pas être reconnu). J'aime voir les bandes-annonces. Depuis l'âge de 4 ans j'ai envie de faire du cinéma. J'ai grandi avec les films de Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Faire du cinéma a été pour moi un grand voyage. C'est comme demander à Gene Kelly pourquoi il danse? (rires). J'avais 4 ans et demi. J'avais un jouet parachute. J'ai voulu faire pareil. Je me suis fait un parachute avec mes draps, je suis monté sur le toit. Quand je me suis lancé, je me suis dit "ce n'est pas une bonne idée" (rires). J'ai touché le sol si durement que j'ai vu des étoiles pour la première fois en plein jour. Je me suis dit, "c'est intéressant"", avait-t-il alors raconté, tout sourire.