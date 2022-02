Tom Hanks : Son fils Chet fait encore des siennes et le tacle

A 65 ans, Tom Hanks pourrait dormir sur ses deux oreilles. Carrière rondement menée, mariage heureux et famille recomposée, tous les ingrédients sont réunis pour que le héros de La Ligne Verte n'ait rien à envier à personne. Pourtant, il y a une chose qui lui pose quelques problèmes : son fils, Chester, fruit de sa relation avec son épouse Rita Wilson. Le jeune homme a souvent fait parler de lui et contrairement à son père, ce n'est pas pour un rôle décroché au cinéma. Être sous le feu des projecteurs, très peu pour Chester. Dans une récente vidéo publiée sur Youtube, l'Américain de 31 ans est revenu sur la célébrité de ses parents, celle de son père particulièrement. S'il avait déjà abordé le sujet par le passé, Chester en a remis une couche, taclant son célèbre papa au passage : "Je n'ai pas eu un modèle masculin fort pour me dire: 'Mec, dis à ces gens d'aller se faire voir. Tu as grandi avec toutes les choses dont ils rêvent, donc ils te rabaissent pour que tu te sentes mal, parce qu'ils sont jaloux'. J'avais besoin d'entendre ça". Sauf qu'il ne les a apparemment jamais entendues.

Chet Hanks a souffert de la surmédiatisation de ses parents. Ça ne l'a pas empêché de faire parler de lui à plusieurs reprises et pas dans les meilleures conditions. Quand il n'était pas recherché par la police après avoir saccagé une chambre d'hôtel à Londres, il publiait la vidéo d'une violente altercation avec son ex-compagne, à l'issue de laquelle il finissait la tête en sang ou disparaissait plusieurs semaines, provoquant l'inquiétude de ses proches. Et ce n'est pas le pire.

Au printemps 2021, Chet Hanks s'était exprimé dans une vidéo polémique. Le fils de Tom Hanks se réjouissait de "l'arrivée de l'été des hommes blancs". De quoi indigner la Toile, pointant du doigt la "menace physique, raciste et violente" que représentaient ses propos. Chet Hanks avait même fait de ces quelques mots une marque de vêtements évidemment controversée. S'il doit hériter d'un Oscar de son papa, ça ne sera pas celui de l'enfant modèle...