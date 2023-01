Tomer Sisley aimerait revenir en arrière : ses regrets sur l'éducation de ses enfants, une grosse erreur révélée !

Tomer Sisley partage la vie de Sandra de Matteis, directrice d'une agence d'événementiel spécialisée dans les soirées privées haut de gamme, depuis déjà de nombreuses années. En couple lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils s'étaient séparés avant de se retrouver. Une période très douloureuse pour Tomer Sisley, qui a plongé dans une dépression. Mais depuis qu'ils se sont retrouvés, la passion est toujours au rendez-vous. Le couple élève ensemble le fils de Sandra, Dino, né de la relation entre Sandra Sisley et Valéry Zeitoun, et Liv Shaya et Levin, les enfants que Tomer Sisley a eus avec Julie Madar. Des enfants que l'acteur, que l'on retrouve à l'affiche de la série Vortex (France 2), qui a réunit 4,31 millions de téléspectateurs hier soir, a évoqués sur le plateau de C à vous, ce lundi 2 janvier.

Lorsque Pierre Lescure lui a demandé quel moment il souhaiterait revivre s'il pouvait revenir en arrière, Tomer Sisley y a réfléchi longuement. Il a même avoué qu'il avait besoin de temps. Puis, finalement, l'acteur de Largo Winch a confié : "Il y a plein de moments où je reviendrais en arrière. Je pense que j'aurais d'abord envie de découvrir mes parents quand ils étaient enfants, ado, et essayer d'un peu plus les comprendre." Avant d'évoquer ses regrets concernant ses enfants et leur éducation en particulier. "En tant que papa, revenir en arrière sur deux trois moments, deux trois petites décisions que j'ai prises...., a-t-il admis. Et il y a bien Le moment où j'ai donné l'iPad à mes enfants pour la première fois... si je pouvais revenir en arrière..."

Une séparation douloureuse

Ce n'est que rarement que Tomer Sisley évoque sa vie privée. Heureux avec Sandra, il a vécu un moment compliqué quand ils s'étaient séparés des années auparavant. "Quand j'avais 25 ans, il se trouve que j'étais déjà avec la femme avec laquelle je suis marié aujourd'hui [Sandra Zeitoun de Matteis]. J'étais fou amoureux et, quand on s'est séparés à l'époque, j'ai été supermalheureux, voire dépressif, pendant dix-sept ans, révèle-t-il. Donc j'ai pu assez facilement me projeter dans la peau de ce pauvre Ludo (...)", avait-il déclaré à ce sujet dans Télé-Loisirs.