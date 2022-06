Toni Garrn : Sublime cérémonie en bord de plage pour son mariage avec Alex Pettyfer !

Avant de rencontrer Alex Pettyfer, la belle blonde de Victoria's Secret avait connu plusieurs relations très médiatisées. Outre ses aventures avec le basketteur Chandler Parsons et avec l'acteur américain Henrique Murciano, Toni Garn a connu une idylle avec Leonardo DiCaprio. En effet, pendant un an et demi, on a bien cru que l'Allemande allait définitivement mettre la main sur le beau gosse de Titanic. C'est finalement fin 2014 que les deux ex se sont séparés, après que l'acteur ne soit vu en compagnie d'une vingtaine de mannequins à la sortie d'une boite de nuit en Floride.