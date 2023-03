Tony Yoka s'incline face à Carlos Takam, devant ses fils : Denis Brogniart et sa femme, Cyril Hanouna présents !

Tony Yoka s'est incliné face à Carlos Takam, dix mois après sa défaite face à Martin Bakole, ce samedi 11 mars. Après 10 rounds d'une forte intensité, les arbitres ont décidé de donner la victoire à son adversaire, qui l'a bien fait souffrir. Avant de se rendre sur le ring, c'est un Tony Yoka plutôt détendu qui s'était autorisé une apparition dans la salle, aux environs de 20 heures, pour assister au combat de son petit frère Victor Yoka. Caché sous des lunettes noires, il était entouré de ses deux fils Ali et Magomed, fruits de sa relation passée avec Estelle Mossely. Mais lorsque ce fut son tour, Tony Yoka a d'abord eu à faire avec un adversaire plutôt passif, et observateur. À partir du 3e round, Takam va se mettre en chasse, et après des échanges très durs, l'ex d'Estelle Mossely est ouvert à l'arcade gauche sur un choc de tête involontaire, rapportent nos confrères de L'Équipe. À l'issue des dix rounds, le champion olympique s'incline par 2 juges à 1.

De nombreuses célébrités sont présentes pour assister à ce combat tant attendu. On peut ainsi voir, Denis Brogniart et sa femme Hortense, Jean-Claude Darmon en famille, le joueur du XV de France, Cameron Woki et sa compagne Alizée Ekwakwe Priso, Martin Fourcade, Nikola Karabatic et sa femme Géraldine Pillet, Brahim Asloum, Cyril Hanouna qui a pris la pose auprès de Philippe Caverivière, Grégory Fitoussi, Dadju, le boxeur Souleymane Cissokho.

Il a été plus fort

"Je veux juste remercier tout le monde, a déclaré Yoka à Canal+. Dix mois que je n'ai pas boxé, je voulais donner un vrai combat au public. Félicitations à Carlos, ce soir a été plus fort. Cette année, je suis très déçu. On a préparé ce combat depuis novembre, on a fait de grosses prépas lui comme moi. J'ai eu une petite baisse pendant le combat, je l'ai ressenti. Lui a commencé à baisser physiquement vers le 6-7e round. Je voulais faire plaisir au public, avec un gros combat. Avec une victoire face à un adversaire de référence. Bon... J'ai progressé sur certains aspects, mais pas assez, il faut que je retourne au boulot." Le natif de Paris a certainement pu compter sur ses proches et notamment Chloé, sa nouvelle compagne, avec laquelle il s'est affiché pour la première fois lors de la Fashion Week en septembre dernier. De son côté, Carlos Takam a déclaré à propos de son rival : "Tony, c'est le futur de la boxe en France, moi je crois en lui. J'ai beaucoup travaillé pour ce combat, plus que face à Joshua. Je suis fan de Tony."