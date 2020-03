Top Chef 2020 : Jordan, "premier employeur" d'un candidat !

Parmi les candidats de la saison 11 de Top Chef (M6), Gratien Leroy est le seul à ne pas avoir fait de la cuisine sa profession. En effet, le gagnant d'Objectif Top Chef est comptable ! Mais depuis la fin du tournage, il a complètement changé de cap. Le protégé de Philippe Etchebest s'est lancé à 100% dans la cuisine... auprès d'un camarade rencontré dans Top Chef.

Jordan Yuste a donné sa chance à Gratien, comme il l'a révélé lors d'une interview à Purepeople.com. "Gratien Leroy est avec moi actuellement, nous a-t-il confié. Après le tournage, retour à la réalité. Et il s'est demandé s'il devait continuer dans la comptabilité ou se lancer en cuisine. Il a choisi la cuisine et il a bien fait ! Je suis, entre guillemets, son premier employeur après la comptabilité." Le candidat éliminé mercredi 11 mars 2020 est aux commandes de son restaurant L'Arrivage et a ouvert, toujours à Sète, le French Farmer qui propose du street food gastronomique.

"Gratien est arrivé il y a trois semaines et il est là pour encore deux mois. On travaille en collaboration surtout sur le French Farmer. Après, il se fait un peu plaisir sur L'Arrivage pour prendre la cuisine en main, développer des idées, apprendre les bases, la gestion d'un restaurant, raconte Jordan. J'essaye de lui apporter au maximum. J'en suis très fier, je pense que lui aussi." Un superbe duo qui propose des sandwichs très originaux comme un burger de boeuf Aubrac maturé, un burger de veau Ségala fumé ou encore un kebab de porcelet Aveyron.

Gratien Leroy n'est pas le seul candidat de cette saison 11 de Top Chef à rejoindre Jordan en cuisine. "Pas mal de repas à quatre et six mains sont prévus dans l'année", annonce l'ancien candidat de la brigade de Michel Sarran. Et de préciser : "Samedi 14 mars, je retrouve Nastasia Lyard. Le mois prochain, ce sera avec Adrien Cachot. On va faire pas mal de choses ensemble tous les deux entre Sète et Paris. Et puis, bien sûr, j'attends Jean-Philippe Berens, Mallory Gabsi, Mory Sacko, Gianmarco Gorni..." Pas question de rater les assiettes proposées par les candidats, tous plus talentueux les uns que les autres !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.