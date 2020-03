Top Chef 2020 : Jordan éliminé et Michel Sarran très énervé, du jamais vu !

Après Arthur, Maxime, Gianmarco et Jean-Philippe, un nouveau candidat a été éliminé de Top Chef 2020 lors du quatrième épisode diffusé mercredi 11 mars sur M6 et marqué par la guerre des brigades. C'est Jordan, candidat du chef Michel Sarran, qui a été éliminé. Résumé de la soirée.

Un poulet-frites deux étoiles

Pour cette première épreuve, les candidats vont tenter de bluffer le chef doublement étoilé Christophe Hardiquest, connu pour proposer un menu gastronomique de dix plats... avec un seul poulet ! Les candidats travailleront en brigade et ont pour mission de proposer une assiette de poulet-frites à leur façon. Mais la difficulté réside dans le fait qu'ils auront, en plus du suprême, deux autres morceaux moins nobles à cuisiner.

Brigade Paul Pairet

Mory, Adrien et Justine ont hérité des ailerons et de la crête. Le trio propose des crêtes rôties au beurre et épices cajun, déglacées au vinaigre de vin rouge. Pour ce qui est des ailerons, Mory propose de les cuisiner farcis avec des champignons, des oignons, des carottes et des épices cajun, avant de les laquer et de les cuire au barbecue. Enfin, ils travaillent un suprême de volaille farci avec champignons, oignons, carottes et épices cajun, le tout accompagné d'une sauce suprême ! Après une réflexion du chef Pairet sur l'absence de poulet rôti, Adrien réagit et propose d'ajouter à leur assiette du pain mouillé au jus de cuisson. Une idée qui fonctionne ! Enfin, ils ajoutent une purée de pommes de terre aux épices cajun détaillée en frites. Ces mêmes frites seront passées dans de la farine de pommes de terre puis dans de l'huile de friture végétale.

Brigade Hélène Darroze

Mallory et David se lancent à leur tour. Ils proposent un suprême de poulet rôti au beurre avec du thym et du laurier, des cous confits à la graisse de canard assaisonnés de thym, laurier et ail et un gâteau de foie de volaille. Hélène Darroze demande un peu plus de gourmandise. Le duo ajoute alors les champignons trompettes de la mort à son gâteau. Alors que David a géré le poulet, Mallory, le Belge de l'équipe, s'occupe des frites. Et il a son petit secret : les cuire en deux bains successifs de graisse de boeuf.

Brigade Michel Sarran

Jordan, Pauline et Nastasia se lancent dans la préparation d'une mayonnaise de coeur au siphon ainsi qu'un coeur rôti et pané dans la chapelure de peau de poulet. Ils s'occupent ensuite des pattes de poulet soufflées et du suprême de poulet cuit à la vapeur, puis rôti au beurre. Enfin, ils gèrent la purée de pommes de terre au beurre avec jaune d'oeuf et chapelure de peau de poulet séchée. Une idée de Jordan qui ne plaît pas au chef Sarran qui craint un hors sujet. Malgré ces recommandations, Jordan persiste et Michel Sarran s'énerve à en taper sur le plan de travail ! Nastasia entend la colère du chef et prépare en parallèle des frites classiques.

Brigade Philippe Etchebest

De son côté, l'équipe des manchettes bleues est plus sereine. Diego s'occupe des frites. Après leur avoir donné une forme cylindrée, il les cuit à la vapeur puis les fait frire dans un bain de graisse de canard. Concernant le poulet, Martin et Gratien proposent des croupions rôtis au four, des gésiers confits dans du beurre, ainsi qu'un suprême de poulet rôti au beurre accompagné d'une persillade, d'un jus de volaille et d'un sel de peau de poulet.

Lors de la dégustation, le chef Christophe Hardiquest a eu un "vrai coup de coeur" pour l'assiette de Mory, Justine et Adrien. L'équipe de Paul Pairet est qualifiée pour la semaine prochaine !

Après le verdict, Michel Sarran a pris le temps de mettre les choses à plat avec Jordan. Le chef a expliqué ne pas se sentir écouté, son candidat a présenté ses excuses et tout est rentré dans l'ordre.

Duels inédits face à d'anciennes stars de Top Chef

Cette deuxième épreuve est inédite ! Les candidats vont faire face à des adversaires de taille ayant eux aussi participé à Top Chef par le passé : Guillaume Sanchez de la saison 8, Franck Pelux, finaliste de la même édition et Ludovic Turac de la saison 2. Arnaud Donckele, chef triplement étoilé, départagera les duels.

Franck Pelux VS La brigade d'Hélène Darroze

Le chef a choisi de défier l'équipe des manchettes rouges sur la langoustine. Mallory et David se lancent sur la préparation de langoustines en tartare et cuites au four. En accompagnement, ils proposent une vinaigrette de langoustines à l'huile d'olive, une mousseline de céleri et une gelée de pomme verte.

De son côté, Franck Pelux a eu une heure avant l'épreuve pour préparer son plat : des langoustines rôties au beurre noisette et finies aux graines de sésame, un tartare de langoustines, des cacahuètes, de la mangue et du saté. Le tout accompagné d'un jus de langoustines concassées, déglacé au cognac. Un plat qui lui rappelle son histoire d'amour avec sa belle Sarah.

Après avoir goûté le plat de leur adversaire, le duo formé par Mallory et David a une idée de génie : piquer la langoustine au jus de yuzu !

Guillaume Sanchez VS La brigade de Michel Sarran

Le chef a choisi les moules. Jordan, Nastasia et Pauline proposent la recette suivante : moules crues, moules marinières, moules panées à la coriandre, mousse de moules, bouillon de moules.

Avant ça, Guillaume Sanchez a tenté une revisite de la mouclade. L'ancien candidat désormais chef étoilé a travaillé des moules farcies à la crème de pomme de pin, des courges confites au bouillon de bois, des pickles d'échalotes et un bouillon de bois.

Après dégustation du plat de Guillaume Sanchez, le trio décide d'ajouter à son assiette des parures de moules séchées au four pour en faire une poudre, le but étant d'apporter un côté iodé et fumé au plat.

Ludovic Turac VS La brigade de Philippe Etchebest

L'ancien candidat de Top Chef désormais chef étoilé affronte les candidats sur le thème du rouget. Martin, Gratien et Diego se lancent dans la préparation d'un rouget très provençal. Leur recette est la suivante : rouget cuit en portefeuille, jus de civet flambé au pastis, foies de rouget, aubergines, tuiles à l'encre de seiche.

De son côté, Ludovic Turac a cuisiné un rouget en portefeuille snacké, de l'aïoli, des légumes du Sud aux zestes d'agrumes marinés, des pickles d'oignons et une sauce de taureau.

Au moment de la dégustation, Arnaud Donckele a eu un coup de coeur pour l'assiette de Diego, Gratien et Martin. La brigade de Philippe Etchebest se qualifie donc pour la semaine prochaine. Idem pour la brigade d'Hélène Darroze, composée de David et Mallory, qui ont séduit le chef. La brigade de Michel Sarran file, quant à elle, en dernière chance...

Dernière chance

Nastasia, Pauline et Jordan ont une heure pour réaliser un plat gastronomique à base de chou.

La recette de Nastasia : tranche de brocolis rôtie au beurre, purée de chou-fleur et sésame noir, pickles de choux.

La recette de Pauline : royale de brocolis, déclinaison de choux poêlés, bouillon d'oignons brûlés.

La recette de Jordan : potée de chou kale, chou frisé et lard au jus d'agrumes, crémeux de chou-fleur, lard snacké.

Lors de la dégustation, les quatre chefs ont préféré les assiettes de Nastasia et Pauline. C'est donc Jordan qui est éliminé du concours.