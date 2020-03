Top Chef 2020 : Jean-Philippe éliminé, une "catastrophe" et un raté !

Depuis le coup d'envoi de Top Chef 2020, plusieurs candidats ont été éliminés. Après Arthur et Maxime, c'est Gianmarco qui a quitté le concours culinaire de M6. Enfin, lors du troisième épisode diffusé mercredi 4 mars 2020, un nouveau candidat a rendu son tablier. Résumé de la soirée...

Du dessert en veux-tu en voilà

Les candidats et les quatre chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet, reçoivent aujourd'hui Sébastien Vauxion, chef pâtissier doublement étoilé. La mission du jour est la suivante : créer une entrée dessert et un fromage dessert qui épatera la star des fourneaux ! Pour ce faire, ils travailleront en équipe et la brigade gagnante se qualifiera directement pour la semaine prochaine.

Brigade Paul Pairet

Justine et Mory travaillent l'entrée dessert. Ils proposent une purée d'herbes, un crumble d'olives, un anneau de pain, une salade d'herbes, une panna cotta fruits rouges, un sirop de betterave et une émulsion fruits rouges. Une assiette qui inquiète un peu Paul Pairet. Le chef craint que le sucre soit trop présent... Le duo ajoute des palets de betteraves cuites dans leur propre jus. Voilà le chef rassuré.

De son côté, Adrien s'occupe du fromage dessert et choisit de travailler l'époisses, un fromage très fort en goût. Sa recette : siphon crème d'époisses, pickles de pommes au vinaigre de noix et chips de pain. Paul Pairet attend un peu plus de sucre et de gourmandise. Adrien écoute et apporte une solution : un risotto de pommes de terre sucré.

Brigade Philippe Etchebest

Chez les manches bleues, c'est Diego et Martin qui gèrent l'entrée dessert et se concentrent sur le poivron. Leur recette est la suivante : poivrons laqués, crumble au piment d'Espelette, gelée de poivrons, confit poivron-fraise, salade de fraises basilic et citron caviar. Philippe Etchebest attendait un peu plus de gourmandise sur cette entrée dessert. Martin et Diego réagissent rapidement en ajoutant une chantilly au piment d'Espelette, fraise et poivron, ce qui ravit leur chef.

Gratien gère seul le fromage dessert et prépare un cheesecake et siphon au fromage de brebis, une tuile de parmesan, un miroir de figues, une marmelade cassis et un coulis d'herbes. Gros souci au moment du dressage : la gelée qui devait faire office de miroir est trop liquide. "C'est la catastrophe !", panique Gratien. Diego aide son camarade et, à deux, ils relancent un miroir.

Brigade Hélène Darroze

Du côté des rouges, David est seul sur l'entrée dessert. Le candidat se lance sur un trompe-l'oeil d'oeuf au plat. Pour ce faire, il propose une crème diplomate chou fleur-coco, une sphère de vinaigrette mangue-fruit de la passion ainsi qu'un crumble de noix de coco. Sur les conseils d'Hélène Darroze, David ajoute du poivre de cubèbe à sa vinaigrette.

Jean-Philippe et Mallory préparent leur fromage dessert à base de ganache de chocolat blanc et coulommiers, poires flambées au pastis, poires fumées au fenouil séché et copeaux de poires. Hélène Darroze surligne le manque de biscuit et le duo ajoute un crumble.

Brigade Michel Sarran

Enfin, Jordan a été désigné pour cuisiner l'entrée dessert à base d'aubergine et de fruits rouges. Il propose alors une aubergine caramélisée au sésame, un caviar d'aubergines caramélisées, une poudre de peau d'aubergine, une tuile et une vinaigrette fruits rouges. Michel Sarran n'est pas totalement convaincu et rappelle à Jordan que le chef doit sentir le lien entre son aubergine et ses fruits rouges. Il entend le message et décide d'ajouter un jus de fraises et framboises à son caviar d'aubergines.

Les filles de l'équipe, Nastasia et Pauline gèrent de leur côté le fromage dessert. Le duo propose un crumble au bleu, une panna cotta au bleu, une crème chantilly au bleu ainsi qu'une poire pochée au sirop de vin rouge épicé. Alors qu'elles montent leur assiette, Nastasia et Pauline réalisent que leur panna cotta coule... Elles rattrapent le coup grâce à leur chantilly qui remplace la panna cotta ratée !

Après 1h30 d'épreuve, l'heure de la dégustation est arrivée pour Sébastien Vauxion. Le chef ne retient pas le plat de Jordan. L'assiette de Nastasia et Pauline ne sera donc pas dégustée. Après l'entrée dessert, Sébastien Vauxion déguste les fromages desserts. Verdict : il a eu un coup de coeur pour l'assiette de Gratien, la brigade Philippe Etchebest est donc directement qualifiée pour la semaine prochaine.

L'assiette inversée

Pour cette deuxième épreuve, les candidats se rendent à Annecy où les attend le chef triplement étoilé Laurent Petit. L'invité du jour, connu pour avoir banni la viande de ses assiettes et mis en avant le végétal, leur propose le challenge suivant : proposer une assiette inversée. Le légume doit être la star et le poisson travaillé comme un condiment. Ils ont ainsi accès au potager de Laurent Petit, une chance !

Brigade Paul Pairet

Le chef associe la force tranquille Adrien à la pétillante Justine. Le duo choisit du navet... qui est en fait du radis ! Ils décident d'associer ce légume au miel et au soja pour adoucir le goût. Le radis sera servi laqué accompagné d'un jus de fanes, pickles de radis, d'une sauce au beurre blanc et d'un rouleau de brochet.

Mory travaille seul et choisit comme produit central le chou. Il propose une assiette composée de coeur de chou braisé, chou aigre-doux, peau de truite fumée séchée, tarama de truite fumée.

Brigade Hélène Darroze

Mallory, seul, a choisi de sublimer la carotte. Sa recette est la suivante : carottes rôties, purée de carottes à l'omble chevalier, pickles de carottes, poudre de carottes et jus de carottes.

Jean-Philippe et David se concentrent de leur côté sur le fenouil. Le duo d'Hélène Darroze se lance sur du fenouil rôti au beurre de café, une salade de fenouil, un condiment fenouil-féra, une purée et crème de féra fumée. Leur chef émet quelques doutes sur le mélange avec le café...

Brigade Michel Sarran

Pauline a cueilli dans le potager de Laurent Petit des carottes. Elle les travaille sous différentes formes et propose des carottes fumées rôties, un condiment de fanes, une purée de carottes et poisson, une brunoise de carottes et des fleurs de carottes frites.

De leur côté, Jordan et Nastasia forment un duo. Les deux chefs se lancent sur un fenouil rôti au bouillon de féra, une purée de fenouil, de l'huile de féra, une salade d'herbes et de la poudre de féra fumée. Gros coup de stress pour l'équipe qui remarque que le fenouil prend beaucoup trop de temps à cuire. Ils se rabattent alors sur du chou-rave que Jordan avait préalablement récupéré. Reste à savoir si l'assiette sera à la hauteur des attentes du chef Petit...

Lors de la dégustation, Laurent Petit a préféré l'assiette inversée de Mory, qui se qualifie pour la semaine prochaine. Il a également eu un coup de coeur pour l'assiette de Mallory.

Dernière chance

Pour cette dernière chance, Hélène Darroze désigne Jean-Philippe, Paul Pairet Adrien et Michel Sarran Nastasia. Les trois candidats ont pour mission de proposer une superbe assiette à base d'abats !

La recette de Nastasia : ris de veau rôtis, rognons rôtis, coeurs de canard rôtis, purée de panais et chou-fleur.

La recette d'Adrien : cervelle d'agneau, pulpe de carotte et orange, condiment échalote-ciboulette-gingembre-citron caviar, crème coco-gingembre.

La recette de Jean-Philippe : ris de veau rôtis, huîtres, avocat, guacamole d'avocats grillé, vinaigrette acidulée grenade-passion.

À l'issue de cette dernière chance, les quatre chefs Hélène Darroze, Michel Sarran, Paul Pairet et Philippe Etchebest ont décidé d'éliminer Jean-Philippe.