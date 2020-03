Top Chef 2020 : Pauline éliminée, challenge face aux enfants

Depuis le début du concours Top Chef 2020 sur M6, plusieurs candidats ont déjà été éliminés. Arthur, Maxime, Gianmarco, Jean-Philippe et Jordan ne sont plus en lice. Les autres participants continuent de se battre pour les couleurs de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet. Résumé de l'épisode diffusé mercredi 18 mars 2020 !

Une assiette antigaspillage avec les enfants

Pour cette première épreuve, les candidats vont devoir séduire Christophe Aribert, chef doublement étoilé, mais pas seulement ! Le jury sera aussi composé d'enfants... et de Yann Arthus-Bertrand ! Les jeunes chefs vont alors proposer au coeur du bois de Boulogne des assiettes gastronomiques à partir de produits qui finissent habituellement à la poubelle. Un challenge de taille...

Brigade Philippe Etchebest

Diego et Gratien travaillent en binôme et propose des salsifis en tagliatelle, une carcasse de poulet en bouillon, du lard, des épluchures de panais en chips et des croûtes de fromage. Leur mission : se rapprocher au maximum des tagliatelles à la carbonara.

Le très technique Martin se lance dans sa préparation seul. Le candidat a décidé de cuisiner une tomate farcie de restes ! La farce sera composée de boeuf cuit, graisse de porc, oignons, échalotes, champignons... Il cuisine en parallèle des oignons frits ainsi qu'un consommé de boeuf et de poitrine de porc.

Brigade Paul Pairet

Le chef Pairet a choisi d'associer Justine et Mory sur cette épreuve. Le duo propose une raviole farcie de légumes passés comme de la carotte et du céleri un peu mou, le tout avec du fromage. La candidate au sourire XXL et son camarade préparent également un bouillon terre-mer, des chips d'épluchures et une vinaigrette aux pépins de tomate.

De son côté, Adrien va proposer un dessert gourmand : le pain perdu. Il se lance alors dans cette préparation à base de compote de tomates et d'épinards abîmés, guacamole sucré d'avocats et chips d'épinard. Malin, Adrien refuse d'avouer aux enfants qu'il cuisine des épinards. Reste à savoir s'ils s'en rendront compte au moment de la dégustation !

Brigade Hélène Darroze

Mallory et David s'inspirent de la cuisine asiatique pour cette épreuve. Le duo de l'équipe rouge propose des gyozas farcis de poulet et champignon, des champignons, des spaghettis de légumes et un bouillon de têtes de crevettes. Une belle idée pour le chef Darroze !

Brigade Michel Sarran

Nastasia et Pauline, les deux dernières candidates du chef Sarran, partent sur un pressé de boeuf et son bouillon, une purée de céleri, un palet de céleri et des chips d'épluchures de pomme. Michel Sarran a peur qu'avec ces ingrédients, les enfants ne soient pas séduits. Pauline a une illumination : elle va, avec le pressé de boeuf, faire des frites panées aux épluchures de pommes. Problème, ça ne tient pas lors de la cuisson... Elles en font alors des boulettes.

Lors de la dégustation, les enfants, Yann Arthus-Bertrand et le chef Christophe Aribert ont donné leur verdict. Les enfants et le chef ont préféré l'assiette de Mallory et David, directement qualifiés pour la semaine prochaine !

L'artichaut-foie gras revisité

Mathieu Viannay, chef deux étoiles et Meilleur Ouvrier de France, a une mission pour les candidats : revisiter l'artichaut-foie gras. De son côté, il a déjà réalisé douze versions de ce plat classique. Il attend une treizième version technique et créative de la part des participants à Top Chef.

Brigade Philippe Etchebest

Pour cette deuxième épreuve, Martin fait équipe avec Gratien. Les deux candidats proposent un foie gras poché dans un bouillon de crevettes grises, un artichaut poivrade farci à la mousse de foie gras, un artichaut poêlé et des chips d'artichauts.

Diego travaille seul. Il propose un palet d'artichaut confit, un sabayon de foie gras, des copeaux de foie gras cru, une gelée grenade-harissa et un bouillon d'artichaut.

Brigade Michel Sarran

Nastasia et Pauline sont "super inspirées" par le sujet. Le duo travaille des artichauts farcis à la purée d'artichauts et agrumes, une rosace de foie gras cru à la sauce soja ainsi qu'un bouillon gingembre-citron vert.

Brigade Paul Pairet

Justine se lance sur un foie gras poché accompagné d'un condiment épicé d'artichaut cru-cuit, d'un artichaut glacé ainsi que d'un pain perdu au foie gras. Paul Pairet est presque conquis : pour lui, il manque encore un petit quelque chose à la recette. Justine ajoute alors une sauce artichaut-foie gras.

De leur côté, Mory et Adrien préparent un plat différent. Leur recette est la suivante : foie gras vapeur, crumble de brioche, artichauts laqués, chips et purée d'artichauts. Sur les conseils du chef Pairet, ils ajoutent un condiment à l'ail noir.

Lors de la dégustation, le chef Mathieu Viannay a préféré l'assiette de Martin et Gratien, qui se qualifient directement pour la semaine prochaine.

Dernière chance

Diego va d'office en dernière chance. Michel Sarran désigne Pauline, et Paul Pairet choisit d'envoyer Mory. Ils ont pour mission de sublimer l'oeuf.

La recette de Mory : oeuf façon carbonara sans pâtes, crème acidulée au cumin.

La recette de Pauline : oeufs de cailles mollets, condiments de fanes de carottes au haddock et velouté de maïs au curry.

La recette de Diego : oeuf mollet frit, purée de butternut liée à la noisette, chips de butternut et jus de butternut.

Après la dégustation, les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet ont choisi d'éliminer Pauline.