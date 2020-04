Top Chef : Que deviennent les anciens gagnants ?

Actuellement, M6 diffuse la saison 11 de Top Chef. Une saison marquée par le départ de Jean-François Piège, présent dès la première édition, et l'arrivée de Paul Pairet. En attendant de découvrir quel candidat remportera l'aventure, retour sur les anciens gagnants.

Saison 1 (2010)

À l'époque, l'émission était présentée par Stéphane Rotenberg et Sandrine Corman. Après plusieurs semaines de compétition, c'est Romain Tischenko qui a remporté l'aventure face à Pierre Augé. À la suite de sa participation, il a ouvert Le Galopin, dans le 10e arrondissement de Paris, en 2011. Il travaille avec son frère Maxime, le responsable de salle et le sommelier. En 2014, le joyeux duo s'est associé à la cave à vin attenante et la rebaptise La Cave à Michel.

Saison 2 (2011)

Cette saison, présentée par Stéphane Rotenberg et Agathe Lecaron, a été remportée par Stéphanie Le Quellec. Elle avait affronté Fanny Rey en finale. En 2013, elle est devenue la chef du restaurant La Scène, dans l'hôtel cinq étoiles Prince de Galles, avenue George-V à Paris. Elle a obtenu une première étoile en 2014, puis une deuxième en 2019. Peu de temps après cette nouvelle récompense, elle a quitté l'établissement pour ouvrir son restaurant baptisé La Scène, qui se situe avenue Matignon. Elle a directement obtenu deux étoiles.

Saison 3 (2012)

Depuis cette édition, Stéphane Rotenberg est seul aux commandes du programme. Cette année-là, c'est Jean Imbert qui a gagné face à Cyrille Zen. Après sa victoire, le cuisinier français de 38 ans formé à l'Institut Paul Bocuse était l'une des stars de Norbert et Jean : Le Défi (M6) avec Norbert Tarayre, demi-finaliste de sa saison. Ils ont aussi participé à Pékin Express, le coffre maudit. En 2013, Jean Imbert participait à la séquence Recette de fou dans 100% Mag. En 2017, il a présenté la saison 4 de Qui sera le prochain grand pâtissier ? sur France 2. En 2015, il a ouvert le restaurant L'Acajou dans le 16e arrondissement de Paris puis Les Bols de Jean (il existe trois établissements à ce jour). En 2018, il est devenu le chef du nouveau restaurant, Swan and Bar Bevy, du chanteur Pharrell Williams et David Grutman. La même année, il est également devenu chef du restaurant Encore à New York. En mars 2019, il rebaptise L'Acajou, qui devient Mamie, où sont servis les plats de sa grand-mère.

Saison 4 (2013)

Naoëlle d'Hainaut a gagné face à Florent Ladeyn. Après sa victoire, elle a quitté le Bristol, où elle travaillait depuis quinze ans en tant que sous-chef dans la brigade d'Éric Frechon. Elle a fait du consulting, puis a été deux ans chef exécutive du PDG de vente-privée.com. Le public a pu la retrouver à la télévision dans l'émission La Brigade, sur France Ô. À l'été 2017, elle a ouvert avec son mari Matthieu son propre restaurant, L'Or Q'idée, à Pontoise (Oise). Elle a décroché une étoile Michelin en 2019.

Saison 5 (2014)

Dans cette saison exceptionnelle, dix anciens candidats se sont affrontés. Et c'est Pierre Augé qui a gagné face à Thibault Sombardier et Noémie Honiat. Après sa première participation, en 2010, il a racheté le restaurant familial, La Maison de Petit Pierre, à Béziers.

Saison 6 (2015)

Xavier Koenig était le grand gagnant face à Kévin D'Andréa. Après l'aventure, il est devenu chef au Domaine du lac (Guebwiller). Un poste qu'il a occupé jusqu'en juillet 2016. Depuis, il fait du consulting. Il intervient sur des événements et des dîners. Il projette aussi d'ouvrir son restaurant.

Saison 7 (2016)

Durant cette saison, c'est Xavier Pincemin qui l'a emporté face à Coline Faulquier. Après le départ de Simone Zanoni pour le George, il a pris sa place de chef à la tête du Gordon Ramsay au Trianon Palace. Début 2017, il est parti pour travailler au Speakeasy, à Paris (16e). Aujourd'hui, il a son propre restaurant : Le Pincemin (à Versailles).

Saison 8 (2017)

Cette édition s'est terminée par la victoire de Jérémie Izarn face à Franck Pelux. Depuis, il est toujours à la tête de son restaurant La Tour des sens. Son épouse travaille à ses côtés. Il a obtenu sa première étoile dans l'édition 2019 du guide Michelin.

Saison 9 (2018)

Camille Delcroix était le grand gagnant, face à Victor Mercier. En octobre dernier, il a quitté le restaurant étoilé de Marc Meurin, Le Château de Beaulieu, pour rejoindre le nouveau restaurant de Philippe Etchebest, installé quai des Chartrons à Bordeaux. Il prépare également un livre. Et côté personnel, il est devenu papa d'une petite Rose le 18 juillet 2019.

Saison 10 (2019)

Le dernier gagnant à ce jour est Samuel Albert. Il a gagné face à Guillaume Pape. Depuis, il a ouvert son restaurant Les Petits Prés, en plein coeur d'Angers.