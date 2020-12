Top Chef : Un ancien candidat fait son grand retour sur M6 dans une émission culte

L'année 2021 débute sur les chapeaux de roues pour Mallory Gabsi. L'ancien petit prodige des fourneaux révélé dans la dernière saison de Top Chef opère à compter du 4 janvier son grand retour sur M6. En effet, il a été invité à rejoindre l'émission Cauchemar en cuisine. Qu'on se rassure, Mallory n'apparaîtra pas en tant que restaurateur en galère alors qu'il a ouvert son premier établissement il y a quelques mois seulement, bien au contraire. Il sera là pour seconder Philippe Etchebest. Une véritable première pour le programme qui existe depuis 2011.

C'est à l'été dernier que Mallory a été contacté pour tenir un rôle de "conseiller". Quelle ne fut pas alors la surprise pour le complice d'Adrien Cachot. "J'adorais regarder cette émission chez moi alors quand M6 m'a appelé pour y participer, j'étais aux anges", a-t-il confié à France Dimanche. D'après lui, sa "bonne humeur, (son) empathie, (son) entrain" ont eu vite fait de faire lui le candidat idéal pour endosser cette nouvelle fonction dans le programme. "Je pense que mon profil était recherché pour redonner un peu de peps à cette émission qui cartonne depuis déjà dix ans", estime-t-il. Et pour lui de détailler ses missions : "Mon rôle sera d'épauler le Chef Etchebest en proposant un nouveau plat local à mettre à la carte, en partageant les techniques, les astuces que j'ai apprises durant mes 12 ans lorsque j'ai commencé à l'école hôtelière".

À seulement 24 ans, Mallory Gabsi n'a pas peur de relever ce défi audacieux. "J'ai manifestement déjà prouvé que j'avais les épaules pour endosser ce rôle là", a -t-il rappelé à nos confrères. D'ailleurs le tournage s'est vraisemblablement très bien passé puisqu'il explique avoir tout bonnement "adoré" cette expérience. De quoi lui donner des envies encore plus ambitieuses. "Je me verrais bien prendre un jour la relève de Philippe Etchebest", lâche-t-il avant de nuancer plus modérément : "Mais j'ai encore le temps, je ne veux pas brûler les étapes".

Cauchemar en cuisine, à retrouver lundi 4 janvier dès 21h05 sur M6