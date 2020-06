Top Chef : Un ex-candidat obligé de fermer son restaurant à cause du Covid-19

Les temps sont durs pour les chefs et restaurateurs à cause du coronavirus. Même si les restaurants ont rouvert le 2 juin 2020 – certains seulement partiellement, en terrasse –, les pertes financières ont été trop importantes pour certains qui sont contraints de fermer définitivement leur cuisine. C'est le cas d'un ancien candidat de Top Chef.

Alors qu'Hélène Darroze est endettée, que Michel Sarran et Philippe Etchebest ont alerté Emmanuel Macron sur la situation castastrophique de la restauration en France, Julien Duboué, qui a participé en 2014 à Top Chef, est l'une des victimes financières du Covid-19. Sur Instagram, celui qui a quitté la compétition dès la première semaine avant de réintégrer le concours grâce à une victoire lors d'une épreuve spéciale, a annoncé cette triste nouvelle. Posant devant son établissement les deux pouces vers le bas pour signifier son mécontentement, le chef de La Dalle a écrit : "Bon, bien voilà !!!! C'est décidé !! L'un de mes restaurants La Dalle va fermer ! Neuf mois d'exploitation, dont deux mois de grèves et trois mois de covid ! Nous avons beau adorer notre métier et travailler comme des forcenés, nous ne sommes pas des magiciens ! Au plaisir de vous croiser dans les autres restaurants B.O.U.L.O.M. et A Noste [situés à Paris, NDLR]." La Dalle était installé dans le quartier d'affaires de La Défense.

De nombreux chefs ont réagi à cette annonce. Guillaume Sanchez, brillant candidat de Top Chef en 2017, a tout simplement commenté : "Putain..." David Gallienne, de la saison 2020, a pour sa part écrit : "Quelle misère ce Covid... Courage. Et dire que je viens de prendre l'avion et qu'on était serré comme dans une bétaillère... Je comprends plus rien au système français !!!" Ce à quoi Julien Duboué a répondu : "Énormément de décisions sont illogiques !"

Jean-François Bury de l'édition 2017 a ajouté : "Les boules !!! Tué dans l'oeuf ! En tout cas le concept été top !"

Christophe Michalak et sa femme Delphine ont aussi réagi : "Quelle tristesse, quand on connaît le talent de l'homme. Bon courage mon ami. Reçois tout mon soutien et mon immense respect", "Vraiment désolée d'apprendre ça Julien... cette année est vraiment terrible... je vous embrasse fort Delphine et toi."