Top Chef : Un ex-candidat papa, il dévoile les photos de l'accouchement

L'enfant est né pile avant la fin de l'année ! Jérémy Brun, candidat de Top Chef en 2014 et des Anges en 2019 et sa belle Alexia sont devenus les parents d'un petit garçon. La nouvelle a été annoncée le lendemain de la naissance de leur fils, c'est-à-dire le 29 novembre 2020.

C'est sur Instagram que le couple a dévoilé cet heureux événement. Le cuisinier et beau gosse a posté plusieurs stories dévoilant l'accouchement de sa femme. Ainsi peut-on la voir se réjouir, être émue puis apaisée mais aussi leur enfant être immortalisé à peine sorti du ventre de sa mère.

De son côté, la jeune femme a publié ces mêmes photos en légende d'un joli texte : "Voilà ce jour est arrivé, ce jour où nous avons enfin fait ta connaissance mon fils. Je remercie le ciel pour ce merveilleux cadeau ...tu es le fruit de notre amour alors merci de nous avoir choisi ton père et moi, merci à mon mari d'être l'homme qu'il est au quotidien et de m'avoir permise d'être mère à ce jour. Voici une rétrospective de 'la réalité, notre réalité !' Et de ce fameux 28/12/2020 où Charly est arrivé. Je vous aime mes hommes. Merci l'univers, la vie, les anges... Et merci à tout le personnel de la clinique qui est juste formidable."