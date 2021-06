Top Chef : Une ex-candidate plaque tout, sa nouvelle vie loin de Paris avec son mari

Nouvelle vie pour une ancienne candidate de Top Chef. En 2016, saison remportée par le très célèbre Xavier Pincemin, Joy-Astrid fait elle aussi sensation. Depuis le tournage du célèbre concours culinaire de M6, la jeune femme officiait comme chef privé via sa société d'organisation d'événements. Récemment, comme le rapporte nos confrères de France 3 Régions, Joy-Astrid a tout plaqué.

Fini Paris ! C'est désormais à Arnay-le-Duc, dans le département de la Côte-d'Or, que Joy-Astrid Poinsot s'est installée. L'ancienne candidate de Top Chef reprend l'affaire familiale, un hôtel restaurant baptisé Chez Camille. Durant près de quarante ans, ce sont ses parents Armand et Monique Poinsot qui ont fait vivre l'établissement. En 2018, ils prennent leur retraite et la suite ne se passe pas comme prévue... Nouveau propriétaire, redressement puis liquidation judiciaire... C'est à ce moment que Joy-Astrid Poinsot et son amoureux Alexis Blanchard prennent la grande décision de quitter Paris pour reprendre les commandes de Chez Camille.

Joy-Astrid (Top Chef) : Un bébé et une nouvelle vie à la campagne !

"Notre fille est arrivée et il y a eu comme un pincement de nostalgie. On a su qu'il fallait qu'on retourne à la campagne, confie la jeune cheffe. Chez Camille, c'est une maison qui a une âme. C'est aussi une affaire de famille, et ça m'aurait fait mal au coeur de la voir partir entre d'autres mains." Alors le duo s'entoure d'une équipe "archi motivée" et retrousse ses manches. "Notre équipe est jeune, et on veut tous réussir à faire monter ce restaurant, qu'il ait une belle renommée dans la région et pourquoi pas une étoile", s'enthousiasme Joy-Astrid, qui propose avec Alexis Blanchard une cuisine "gourmande, moderne et traditionnelle".

Évidemment, la Covid-19 est passée par là... "À la base, on devait ouvrir la semaine du reconfinement. Pour nous, ça a été le jackpot, s'amuse la jeune femme. "Il a donc fallu qu'on trouve des solutions pour tenir le choc." Le chef Alexis Blanchard, mari de Joy-Astrid, a eu la belle idée de se lancer dans le pâté en croûte vendu sur les marchés pour limiter les dégâts financiers. "C'est la meilleure idée que l'on a eue. C'est ce qui nous a permis de tenir jusqu'à la réouverture du restaurant", lance la jeune femme. Après sept mois de fermeture forcée, Chez Camille affiche complet ! Première victoire, déjà. "Le principal, c'est que les gens soient contents d'être là, qu'ils soient décontractés, qu'ils se régalent. Si on arrive à faire ça, alors le pari sera gagné", estime Joy-Astrid.