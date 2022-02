Tori Spelling va se faire enlever ses implants mammaires : c'est sa fille qui la met en garde !

2022 sera l'année du renouveau pour Tori Spelling ! Au programme de ces prochaines semaines : se faire retirer ses implants mammaires. La comédienne de 48 ans avait pris la décision de se faire augmenter la poitrine il y a bien longtemps... et vient de recevoir une petite piqûre de rappel concernant la date d'expiration des prothèses qui logent dans son corps.

Je ne savais pas qu'ils avaient une durée de vie limitée

C'est Stella, sa fille de 13 ans, qui lui a fait la morale. "Je me suis fait poser mes implants quand j'étais très jeune, explique Tori Spelling à E! News. Et je ne savais pas qu'ils avaient une durée de vie limitée. Je ne savais pas que je devrais me faire réopérer." L'ancienne star de la série Beverly Hills est passée sur le billard il y a 20 ans et, si elle n'agit pas très vite, ses implants pourraient bien lui causer de sérieux problèmes de santé.