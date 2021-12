Tori Spelling tout sourire en body et bas résilles face à Sarah Michelle Gellar chaudement vêtue

Invitée sur le tapis rouge de la soirée iHeartRadio 102.7 KIIS FM Jingle Ball le 4 décembre 2021 à Los Angeles, Tori Spelling est, une fois encore, venue seule sans son époux Dean McDermott. De quoi alimenter une fois de plus les rumeurs de divorce imminent entre eux. Habillée dans une longue robe noire griffée de la célèbre maison de haute-couture Givenchy, l'ancienne star de la série Beverly Hills a opté pour une très longue chevelure blonde parsemée de paillettes.

Autre star très attendue lors de cette soirée, Sarah Michelle Gellar dixit la célèbre Buffy Summers dans la série Buffy contre les vampires (de 1997 à 2003). La femme de Freddie Prinze Junior et maman de Charlotte Grace et Rocky James a opté pour une tenue très sobre sur ce tapis rouge. Vêtue d'un pantalon noir et d'un pull en laine noir, l'actrice du film Sexe Intentions a également délaissé sa coloration rose pastel (adoptée en avril 2020 pendant le premier confinement) pour revenir à une couleur plus naturelle, blond cendré. Très souriante, celle qui a remporté un Emmy Award pour son rôle de Kendall Hart dans le soap-opéra La Force du destin a fait sensation sur le tapis rouge de cet événement.

Avis aux fans de l'incontournable série Buffy contre les vampires. Récemment interviewée par Mario Lopez dans son podcast Saved by the bells, Sarah Michelle Gellar a confié ne pas vouloir jouer dans un éventuel reboot de la série. "Ce qui a fonctionné pour Buffy, c'est que les monstres représentés, ils étaient une métaphore des horreurs de l'adolescence. (...) Je ne pense pas que ce soit moi, je ne pense pas que je devrais être celle qui le fait" a-t-elle confié avant de plaisanter sur le fait qu'elle était désormais "trop grincheuse et fatiguée" pour incarner une chasseuse de vampires.

D'autres personnalités étaient présentes lors de cette soirée comme Lil Nas X, la chanteuse Saweetie, Anitta ou encore plusieurs membres du groupe des Black Eyed Peas... Tous profitent de pouvoir encore se réunir alors que le variant Omicron fait planer la menace.