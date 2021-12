Lana Del Rey, un look osé : sa poitrine exposée dans une robe à ficelles face à Billie Eilish qui a changé de tête

Invitée à l'évènement Variety 2021 Music Hitmakers Brunch à Los Angeles le 4 décembre 2021, Lana Del Rey s'est affichée plus sensuelle que jamais avec une robe audacieuse.

Habillée d'une mini-jupe et d'un haut façon bikini vert à ficelles, la chanteuse a opté pour un décolleté XXL qui a laissé entrevoir son opulente poitrine. Associés à une veste noire et à des cuissardes beiges, les vêtements de l'interprète du titre Video Games ont été très remarqués sur le red carpet américain. Celle-ci n'a d'ailleurs pas hésité à régaler les photographes en jouant de son décolleté devant eux. Un style extrêmement sexy qui ne ressemble pas aux looks habituels de la jolie brune.

Au cours de la soirée, l'artiste de 36 ans actuellement en pleine promotion de son huitième album Blue Banisters, a reçu le très convoité Decade Award. Fiancée à Clayton Johnson, un musicien guitariste qu'elle côtoie depuis moins d'un an, la chanteuse n'est toutefois pas venue accompagnée de son amoureux lors de cet événement.

Lors de son discours, l'ex de Sean Larkin a tenu à remercier ses managers Ben Mawson et Ed Millett sans qui elle n'aurait jamais connu la carrière brillante qu'elle connait. "Je suis très reconnaissante envers eux, Ben et Ed, et pour ce prix. Je suis vraiment heureuse qu'ils soient ici avec moi", a-t-elle déclaré, selon Variety avant d'ajouter : "Je suis toujours reconnaissante pour tous les compliments mais et aussi très reconnaissante pour toutes les critiques - j'en reçois beaucoup", a-t-elle plaisanté.

"Ce qui est bien, c'est que je crois vraiment que ce qui vous arrive dans la vie est en quelque sorte un miroir de ce qui se passe dans votre vie intérieure. Cela m'a donné l'occasion de me tourner sur moi-même et de regarder plus profondément en moi" a-t-elle également confié.

D'autres stars étaient présentes comme Avril Lavigne qui a dévoilé une toute nouvelle coloration ombré hair rouge flamboyante, Billie Eilish qui s'est affichée dans une épaisse doudoune Burgundy et avec sa nouvelle couleur de cheveux - adieu le blond ! - mais aussi le rappeur Lil Nas X qui a porté un ensemble blanc griffé Balmain.