Touche pas à mon poste : Géraldine Maillet embrasse une autre chroniqueuse, et ce n'était pas la première fois !

Ce mercredi 21 septembre était un jour placé sous le signe de l'amour. Alors que l'on célébrait aujourd'hui la journée internationale de la paix, Géraldine Maillet a été interpellée sur le plateau de Touche pas à mon poste par Béatrice Rosen qui a décidé de régler ses différends avec la compagne de Daniel Riolo afin de faire la paix avec elle.

"Géraldine, tu sais que la saison passée on a eu un gros différend, sur l'histoire des vaccins et toute la politique sanitaire du gouvernement. Tu m'as balancé une belle claque virtuelle un jour où j'étais à cette place" a expliqué Béatrice Rosen, avant que Cyril Hanouna n'intervienne. "J'ai pas bien compris" a-t-il lancé, ce à quoi la franco-américaine a répondu ceci en s'adressant toujours à Géraldine Maillet : "Elle n'aimait pas mes opinions, elle m'a traitée de folle, voire de complotiste et de plein d'autres noms d'oiseau, et elle m'a dit qu'elle préférait que je m'en aille et que ce soit son amie (Valérie Bénaïm, ndlr) qui soit à ma place."

Faites l'amour, pas la guerre

Entre deux trois blagues de l'animateur de C8, la chroniqueuse a poursuivi son explication. "Elle y est allée un peu fort, même Matthieu Delormeau en a eu le souffle coupé, elle avait un peu utilisé une position dominante étant donné que j'étais nouvelle dans l'émission" a-t-elle raconté, avant de faire une confidence concernant un baiser qu'elle aurait échangé avec sa collègue dans le but de faire la paix. "On a eu un épisode dans une piscine où on a partagé un baiser et je pensais que c'était une démarche visant à nous réconcilier, sauf que depuis, plus rien."

Face à ces révélations, Géraldine Maillet a assuré qu'elle était persuadée que ce baiser avait définitivement mis un terme à leurs différends. "Je n'ai aucune espèce de rancoeur ou d'amertume, je ne suis pas rancunière. Et comme tu es américaine et que vous avez un slogan qui dit 'faites l'amour et pas la guerre', bah allons-y !", a déclaré la réalisatrice en répondant à la jolie blonde, de quoi donner des idées à Baba qui a proposé aux deux chroniqueuses de partager un nouveau baiser, afin de définitivement enterrer la hache de guerre.

Une proposition qu'elles ont acceptée ! À noter que quelques instant plus tard, c'était au tour de Guillaume Genton et Danièle Moreau de faire monter la température en partageant à leur tour un baiser fougueux.