Touche pas à mon poste : La femme d'un chroniqueur infidèle avec un "grand chanteur" ? Révélations en direct

T'es bien au dessus

"Ce qui m'a étonné...", a-t-il tenté de poursuivre quelques instants plus tard, avant d'être coupé par le présentateur. "Ce qui m'a étonné, c'est que quand j'ai défait la valise de Fatou, j'ai trouvé un slip avec marqué 'Wally Seck' dessus", a plaisanté Cyril Hanouna en imitant son chroniqueur, de quoi perturber Gilles Verdez et laisser le plateau hilare. Ce dernier a notamment cherché à se rassurer auprès de ses camarades dans la foulée. "Honnêtement, si on est objectif, je rivalise largement avec lui ?".

"T'es bien au dessus", a répondu Baba, avant d'ajouter que c'était deux "personnes" et deux "beautés" différentes. Pour rappel, Gilles Verdez et Fatou filent le parfait amour ensemble depuis plusieurs années. Le 29 août dernier, soit le jour de la rentrée de TPMP, il annonçait à ses camarades s'être marié pendant l'été avec sa dulcinée.