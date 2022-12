Touche pas à mon poste : Un chroniqueur rattrapé par la justice pour ses propos dans l'émission, révélations

Ce mercredi 7 décembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a révélé à ses camarades qu'il avait été rattrapé par la justice à cause de ses propos tenus auparavant dans l'émission. "Récemment, j'ai eu une affaire pas grave, autour de l'oseille. Normalement, quand on est condamné, on doit avoir un jugement qui est motivé par quelque chose de juridique, comme un article de loi (...) J'ai été condamné parce que j'ai dit sur ce plateau que je dépensais mon argent de façon dispendieuse", a raconté l'époux d'Aurore, avant de lire un extrait d'une lettre qu'il a reçue de la part du tribunal judiciaire de Paris.

"Regardez ! : 'Se vantant de dépenses somptuaires sur l'antenne de C8 et publiant ses photos de vacances luxueuses sur son compte Instagram'. Ce qui veut dire qu'on peut être jugé, non pas sur un article de loi mais par rapport à ce que l'on dit sur une antenne de télé... Je trouve cela dramatique", a-t-il conclu. Quelques instants plus tôt, l'ex-animateur de Secret Story alertait déjà ses camarades sur les risques que cela comporte de s'exprimer sans retenue sur un plateau de télévision tel que celui de TPMP, en leur racontant une autre anecdote.