Touche pas à mon poste : Un chroniqueur se confie sur ses problèmes de santé

Absent à de nombreuses reprises sur le plateau de TPMP, Nicolas Pernikoff a confié à nos confrères de Télé-Loisirs souffrir d'étranges pertes de mémoire. Inquiet pour sa santé, l'ancien directeur des programmes de France Télévisions a expliqué avoir des troubles très handicapants pouvant lui faire oublier "un prénom à la minute, des dates". Complètement perdu et ne sachant pas pour quelles raisons il souffre de ces maux, il confie : "Je ne sais pas si c'est au moment où j'ai chopé le Covid, j'ai eu un petit souci personnel, que je ne sais expliquer. J'ai eu des troubles de la mémoire à un moment donné. J'étais capable d'oublier un prénom à la minute, des dates, des trucs de dingue qui me sont arrivés".

Je ne savais plus ce que je voulais dire

Incapable de tenir une conversation, il ne pouvait donc plus se rendre sur le plateau de Touche pas à mon poste face à Cyril Hanouna. "J'étais de plus en plus angoissé. De temps en temps, ça m'est arrivé à l'antenne de chercher des trucs. Ça m'est même arrivé d'arrêter une phrase. Je ne savais plus ce que je voulais dire", ajoutant qu'il aurait été inutile à l'antenne et que Cyril Hanouna "n'arrivait plus à s'appuyer sur lui".

Il y a quelques jours, Delphine Wespiser - qui a récemment indiqué vouloir faire barrage à Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle - confiait également être victime de pertes de mémoire et de tremblements. De son côté, l'ancienne Miss France mettait plus ce symptôme sur le compte de sa vaccination contre la Covid-19 sans pouvoir le prouver scientifiquement. "Je suis hyper saine, je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai jamais eu de problème de santé, ben depuis "ça" (ndlr : le vaccin), mes règles, alors que j'étais réglé à trente ans, c'est absolument n'importe quoi, de la même manière, je tremble [...] Et les pertes de mémoire j'en ai aussi depuis "ça". Avant j'avais une mémoire infaillible...", confiait-elle sur le plateau de TPMP le 6 avril 2022.