TPMP : A quoi ressemblent les parents des chroniqueurs ? Photos dévoilées et fou rire en plateau !

Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre ! Jeudi 16 juin, sur le plateau de Touche pas à mon poste, alors que les chroniqueurs, sous l'initiative de Cyril Hanouna, étaient en train de voir défiler des photos de leurs parents sur l'écran, un fou rire a alors soudainement gagné tout le plateau.

L'animateur de C8, qui a récemment déclaré ne plus être célibataire, a proposé à l'ensemble du plateau de montrer des photos de leurs parents, l'objectif étant de trouver celui correspondant au bon chroniqueur. Si le père de Benjamin Castaldi, déjà très connu, a rapidement été identifié, la photo du parent suivant a, dans un premier temps laissé tout le monde perplexe, avant de susciter un énorme fou rire sur le plateau, notamment initié par Baba et Raymond Aabou. "C'est le papa de Guillaume ? C'est la même coupe de cheveux !" se sont alors demandés les chroniqueurs tout en rigolant, tandis que Cyril Hanouna, pris par un fou rire monumental, n'arrivait plus à reprendre ses esprits. "Rigolez pas Cyril, ça se fait pas !" a alors lancé la compagne de Daniel Riolo Géraldine Maillet à son présentateur.

Fou rire incontrôlable

"Mettez la maman ! Peut-être que ça va vous mettre sur la voie" est alors intervenu le présentateur après s'être légèrement calmé. Une photo de la mère s'est alors affichée alors à l'écran. Un cliché confirmant un peu plus le pressentiment des chroniqueurs, à savoir qu'il s'agirait selon eux, des parents de Guillaume Genton. "Mettez les deux en même temps !" a demandé l'animateur à sa régie, avant de repartir dans un fou rire avec l'ensemble du plateau. Il s'est alors retrouvé alors affalé sur son pupitre en train d'essuyer ses larmes tandis que certains chroniqueurs pensaient avoir affaire à une blague.

Après quelques instants, le présentateur a repris ses esprits avant d'annoncer à tout le monde qu'il s'agissait bel et bien des parents de Guillaume Genton et qu'il avait par ailleurs rencontré son père, plongeant alors l'ensemble des chroniqueurs dans une immense culpabilité. Il en a également profité pour présenter ses excuses auprès du chroniqueur. "C'était hyper déplacé" a répondu Guillaume Genton avant que Cyril Hanouna ne lance la pub.

La veille, le chroniqueur était déjà au centre de l'attention puisque Baba lui avait ordonné de quitter le plateau après ses propos maladroits concernant un fait divers survenu dans une barre HLM de Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine.