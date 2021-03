TPMP et l'affaire Loana : Nouveau clash et insultes en direct entre Sylvie Ortega et Eryl Prayer

Clash Sylvie Ortega / Eryl Prayer en direct dans Touche pas à mon poste, deuxième ! Le 2 mars 2021, ces deux invités s'étaient donnés en spectacle dans l'émission et avaient failli en venir aux mains deux fois, offrant aux téléspectateurs un moment de télévision ahurissant. Alors quand leur nouvelle intervention a été annoncée dans un nouveau numéro du programme le 11 mars, tout était à craindre.

Heureusement, ils n'étaient pas tous les deux présents physiquement dans les studios ! Mais même à distance, c'était chaud... et gênant. Pourtant, tout avait bien commencé. Guillaume Genton, co-producteur du documentaire Loana une lofteuse up & down, diffusé sur C8 le soir même, a donné des nouvelles de Loana. Elle va mieux et a bien aimé le reportage. Eryl Prayer aussi a apprécié le film et a même annoncé une bonne nouvelle : Loana a déménagé et s'est séparée de son appartement parisien pour être auprès de Nicolas dans le sud de la France. La bonne ambiance a été de courte durée. Sylvie Ortega a fait son apparition sur grand écran, contactée par appel vidéo.

Quelle saloperie !

Il faut dire que, quelques minutes plus tôt, Cyril Hanouna a diffusé une vidéo dans laquelle Sylvie Ortega évoquait, une fois encore, les problèmes mentaux de Loana et la vidéo s'arrêtait sur une phrase violente : "Elle est devenue un déchet". Des propos qui ont tout de suite fait réagir Eryl Prayer. "Quelle saloperie. Quelle salope !", a-t-il tout de suite lancé, créant un éclat de rires (nerveux ?) chez Benjamin Castaldi.

Tout le monde a certainement encore en tête l'altercation hallucinante entre Eryl Prayer et Sylvie Ortega survenue seulement quelques jours plus tôt. Mais revenons au direct, quelques secondes après ces insultes, à peine Sylvie Ortega a-t-elle commencé à parler qu'Eryl Prayer lui a coupé la parole : "L'autre jour elle a dit qu'elle voulait un adversaire à la Booba : Allez, au revoir." Il faisait référence à une séquence diffusée il y a peu dans TPMP quand Cyril Hanouna avait donné à Booba un buzzer lui permettant, dès qu'un débat ne lui plaisait pas, de le faire retentir afin de faire partir l'invité.

On s'en balek

Une vanne qui a fait un four mais qui a été suivie de plusieurs "on s'en balek" dans le but, une fois encore, de faire taire Sylvie Ortega. Quand enfin Eryl Prayer s'est calmé, sa grande "adversaire" a tenté de parler mais n'a cessé d'être coupée à cause d'un appel extérieur. Une bonne dizaine d'appels. Sylvie Ortega a d'ailleurs lâché : "Je pense que c'est Loana qui tente de m'appeler en inconnu pour pas que je parle." Propos que Loana a nié le lendemain matin via un post Instagram.

Interrompue pas mal de fois, c'est elle ensuite qui a coupé la parole d'Eryl Prayer en chantant Sur le pont d'Avignon et Love me tender (bah oui Eryl Prayer est un fan/sosie de Loana !).

Bref, un nouveau moment de télévision hallucinant.