Un avenir "effrayant" : Léa Drucker très inquiète pour sa fille Martha

Peu de gens le savent mais Léa Drucker est maman. En couple avec Julien Rambaldi, scénariste et réalisateur, la comédienne a donné naissance à une fille en juillet 2014. Du haut de ses sept ans, Martha profite encore de l'insouciance de la jeunesse. Mais il y en a une qui se préoccupe déjà de la suite, c'est sa maman. A Version Femina, Léa Drucker a confié qu'elle n'était pas si sereine que cela pour l'avenir de son enfant. Notamment d'un point de vue politique et du tournant dramatique que pourrait prendre à tout moment une élection présidentielle : "Honnêtement, je suis plutôt inquiète. Il faut laisser les jeunes nourrir leurs espoirs et leurs rêves, mais j'avoue que le désenchantement politique et les forts taux d'abstention ne sont pas rassurants... Quand je vois que beaucoup de gens de mon entourage préfèrent multiplier les actes citoyens et se débrouiller sans la politique, cela me semble intéressant, mais je me demande aussi comment on a pu en arriver là."

L'actrice, héroïne du film Le Monde d'hier, dans lequel elle interprète une femme présidente dont l'élection est fortement menacée par l'extrême droite, craint que certains messages politiques adoucis ne cachent une réalité catastrophique pour les générations à venir : "Le problème, désormais, c'est que l'on fait face à l'émergence d'idéologies qui divisent et stigmatisent. L'extrême droite, dont parle le film, a infusé aujourd'hui des discours beaucoup plus modérés. Voilà ce qui, à mes yeux, est le plus effrayant." Un sentiment que doit aussi partager le papa Julien Rambaldi.

Rares sont les fois où Léa Drucker a évoqué sa relation avec le scénariste. Mais ce qui est certain, c'est que cette rencontre a bouleversé sa vie : "La rencontre avec Julien et ses enfants, Dino et Mia, a changé ma perception des choses. Je suis devenue optimiste sur l'amour. Je me suis autorisée à vivre ce que je m'étais plus ou moins interdit. J'ai enfin pu construire" confiait-elle à Paris Match. Leur amour a donc donné naissance à Martha. Et si elle est inquiète aujourd'hui, Léa Drucker n'a qu'à se souvenir de ce qu'elle déclarait à l'époque au sujet de sa fille : "Nous l'avons appelée Martha. Certains trouvaient ça dur, mais j'étais persuadée que ça lui donnerait du caractère. Or, à 3 ans, je crois que c'est bien parti." On vous laisse imaginer l'évolution quatre ans plus tard...