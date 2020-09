Un influenceur français se fait voler près de 100 000 euros chez ses parents

Suivi par plus de 251 000 abonnés, le jeune homme avait confié en février 2020 les secrets de son succès au Parisien. Diplômé d'une école de commerce et ancien employé de Google, le jeune homme s'est d'abord improvisé mannequin sur Instagram. Il expliquait : "J'achetais mes fringues et mes produits et je taguais les marques pour qu'elles me remarquent." Très vite, les grandes enseignes de luxe le repèrent et commencent à lui proposer de faire la promotion de leurs produits contre rémunération. Désormais créateur de sa propre ligne de prêt-à-porter baptisée Insima Paris, Raphaël Spezzotto-Simacourbe confiait également vouloir bientôt ouvrir un restaurant dans la capitale.