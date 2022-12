Une des candidates de Miss France victime de "sabotage" ? Un incident diffusé en direct suscite la colère

Samedi soir était diffusée en direct sur TF1 la nouvelle cérémonie Miss France. Pour sacrer celle qui succède à Diane Leyre, un grand spectacle inspiré du 7ème art a été mis en place avec des tableaux magnifiques sur les musiques des plus grands films. Mais qui dit show exceptionnel dit forcément grosse pression pour les 30 candidates qui étaient en lice.

Ainsi, les plus de 7 millions de téléspectateurs devant leurs écrans ont pu témoigner de moments de gêne, comme la chute ridicule d'une Miss régionale au moment d'annoncer le Top 15 ou encore les bafouillages d'une autre lors de son discours. Et ce n'est pas tout, dès le début de l'émission, Chana Goyons (Miss Provence) a perdu le voile de sa robe qu'elle devait déployer tout au long de la chorégraphie imaginée sur le thème du film Titanic. Laissé par terre, les danseurs professionnels ont donc dû le piétiner au moment de faire leur entrée. En outre, c'est une apparition de Sarah Aoutar (Miss Lorraine) qui a eu vite fait de retenir l'attention des internautes.

Alors qu'elle participait au tableau Avengers, la jolie brune a perdu son écharpe régionale, laquelle s'est soudainement détachée de son costume. Au moment de défiler, Sarah Aoutar n'avait donc pas son accessoire de présentation mais, qu'à cela ne tienne, elle a réussi à garder le sourire. Cet incident ne l'a d'ailleurs pas pénalisée puisqu'elle a fait partie du Top 15.

On n'est pas aidés !

Mais pour les internautes, il y avait anguille sous roche. En effet, certains ont crié au scandale et même au sabotage à l'encontre de Miss Lorraine. "Elle est où l'écharpe de notre jolie Miss Lorraine ?", "Pardon mais qui a saboté Miss Lorraine et cassant son écharpe ?!?", "Ils ont mis Miss Lorraine en roi Stanislas, elle perd son écharpe... Pour une fois qu'elle est top, on n'est pas aidé", "Contactez le SAV, il faut recoudre l'écharpe de Miss Lorraine", "Miss Lorraine qui perd son écharpe. Sans doute un sabotage de la part de Miss Alsace", "S'il vous plaît, donnez du scotch à la miss Captain Marvel pour qu'elle répare son écharpe", peut-on lire sur Twitter.