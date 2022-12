Miss France 2023 : Une candidate glisse et chute de façon ridicule, une séquence passée inaperçue, vidéo !

Ce samedi 17 décembre 2022 avait lieu la nouvelle cérémonie Miss France. Présentée comme toujours par Jean-Pierre Foucault, elle était placée sous le signe du 7e art. Tableau après tableau, les 30 candidates en lice ont alors offert un véritable spectacle au public présent dans la salle de M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux. Mais très vite, il a fallu en éliminer la moitié. C'était la fameuse étape du Top 15.

Une étape lors de laquelle toutes les prétendantes au titre se retrouvent sur scène en espérant faire partie de celles qui vont être appelées à continuer l'aventure. Et au moment de faire son entrée, une Miss régionale a été victime d'une petite chute ! En effet, la scène fut brève et presque impossible à repérer. Ce sont certains internautes qui ont remarqué ce qu'il s'est passé et qui ont partagé ensuite la séquence sur Twitter. "Il y'a eu une chute et personne en a parlé ?", "Pourquoi personne ne parle de cette chute ?", "On a notre chute de la soirée", peut-on lire sur le réseau social.