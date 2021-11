Vaimalama Chaves et son chéri Nicolas Fleury : le couple de sortie face à un clitoris géant !

Le très amusant trio féminin composé de Juliette Faucon, Lola Cès et Marie Facundo, alias Les Coquettes, fait son come back ! Le nouveau spectacle de la troupe, intitulé Merci Francis, a déjà amusé quelques spectateurs privilégiés puisqu'une générale a eu lieu le 17.

Sur le photocall de la soirée évènement, on a ainsi pu voir l'ex-Miss France Vaimalama Chaves, le ventre à l'air grâce à un crop top noir, au bras de son amoureux Nicolas Fleury. La jolie reine de beauté, qui s'est récemment plaint de son ancien salaire comme représentante nationale de la beauté à la française, était tout sourire. Nul doute qu'elle a apprécié les chansons piquantes et humoristiques des Coquettes, lesquelles ont notamment brandi sur scène une représentation géante d'un clitoris. Vaimalama ayant préfacé un ouvrage sur le plaisir sexuel, cela a sans doute dû l'amuser.

Devant les photographes, il fallait compter sur la participation de Marilou Berry - sans sa crinière flamboyante -, Bérengère Krief, Daniela Lumbroso, Laury Thilleman (Miss France 2011) ou encore Catherine Frot, Antoine de Maximy...

Après avoir donné 700 représentations devant 450 000 spectateurs avec leur premier spectacle, Les Coquettes reviennent donc pour notre plus grand plaisir. Dans leur nouveau show, "elles vous feront gagner dix ans de thérapie en une soirée, et répondront à des questions essentielles : A quoi ressemble un clitoris ? Est-ce qu'on change quand on vieillit ? C'est quoi être libre ?", relate le site de l'Alhambra. "Elles se jouent avec délice des conventions, tournent notre société en dérision (...) découvrez un show ébouriffant qui mêle avec impertinence humour et chanson", peut-on lire.