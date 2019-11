Valérie Bonneton délirante, Elisa Tovati sublime pour "Coucou Nous Voilou"

Ensemble, ils militent pour la mise en place de l'AbracadaBox, un "boitier cache poches de perfusion ou de chimiothérapie, aux couleurs de super-héros et personnages de bd appréciés des enfants et ados, afin de les aider à mieux vivre et accepter les soins qui leur sont prodigués." Pour l'heure, près de cent services de pédiatrie français ont déjà été équipés gracieusement par l'association. Plus largement, Coucou Nous Voilou espère pouvoir "financer des projets d'amélioration du quotidien et des conditions de séjour des jeunes hospitalisés" en créant des fresques, offrant des livres, jeux et jouets ou en redécorant l'intérieur des établissements. Si vous souhaitez mettre la main à la patte, vous savez où cliquer...