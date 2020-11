Valérie Lemercier durement critiquée par sa famille dans l'enfance : "C'était rude"

Grande romantique, sensible écorchée... Valérie Lemercier se livre plus que jamais depuis qu'elle assure la promotion de son film Aline. Un comble quand on sait que, dans ce long-métrage reporté de mois en mois à cause des divers confinements, elle n'incarne pas son propre rôle mais celui de la grande diva Céline Dion ! Il faut dire que la frontière est mince entre les deux stars. Il est parfois difficile de dire si les dialogues ont été imaginés par l'une ou par l'autre. Une différence fondamentale en tout cas : la chanteuse n'a que faire des critiques sur son physique alors que l'actrice a mal vécu qu'on s'en prenne à elle dans sa jeunesse.

Valérie Lemercier ne s'est jamais décrite comme une beauté, mais l'image qui se reflète dans le miroir semble être erronée depuis l'enfance. "Céline, dans sa famille, on l'a toujours trouvé mignonne, explique-t-elle dans le magazine Télé 7 Jours. Moi, pas. Elle a dû entendre des choses désobligeantes sur son physique. Pour ma part, j'en ai beaucoup entendu. Quand j'étais ado, c'était rude. Ma tante m'a un jour dit, en face : 'T'es vraiment pas jolie'. Je me disais, ce n'est pas grave, il n'y a pas que le physique dans la vie, je peux bien faire autre chose, comme jouer la comédie. La scène rend plus beau. Après un spectacle, je n'ai pas le même visage. L'adrénaline, sans doute."

Je reçois des messages de condoléances

La fermeture des salles de cinéma est catastrophique pour tout le monde. Pour Nicolas Maury, par exemple, dont le Garçon Chiffon n'a été projeté que deux jours pour le public. Quant à Valérie Lemercier, elle attend depuis des mois les réactions du public devant Aline - le film devait sortir le 11 novembre prochain. Hélas, pas de dérogation accordée par Emmanuel Macron et son gouvernement au septième art. "Je l'aurais aimé parce que dans une salle de cinéma, quand on est tous masqués, que personne n'ouvre la bouche, ce n'est pas comme une fête d'anniversaire où on se passe des verres ou des pétards, regrette-t-elle dans le journal Le Parisien. Je reçois des messages de condoléances par rapport à mon film, les gens viennent me voir avec des têtes d'enterrement. Mais on est comme tout le monde, même si le milieu du spectacle est très touché."

