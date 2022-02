Valérie Lemercier, réalisatrice pas prise au sérieux : elle raconte une anecdote déroutante

Les premières récompenses pour Aline commencent à tomber. Le 15 février, le prix Daniel Toscan du Plantier a été remis à Rectangle Productions, la société derrière le dernier film réalisé par Valérie Lemercier. Et, le 16 février, la star a reçu un Q d'or sur le plateau de Quotidien. De quoi lui faire plaisir, elle qui s'estime un peu boudée par le milieu. Peut-être que la prochaine cérémonie des César, où elle a décroché dix nominations, qui donnera tort ?

Invitée de Yann Barthès pour assister à la cérémonie des Q d'or 2022, Valérie Lemercier a donc reçu le trophée de la meilleure réalisatrice pour Aline, son vrai/faux biopic sur Céline Dion qui a fait 1,3 million de spectateurs dans les salles de cinéma, rien qu'en France. "Vous auriez pu recevoir le prix de la comédienne, de la scénariste, de la performance... Contente d'avoir celui de la réalisation ?", lui a demandé l'animateur. "Oui, très ! Parce qu'on ne m'a jamais vraiment prise au sérieux dans ce métier de réalisatrice", a-t-elle répondu. Des propos qui étonnent puisqu'elle n'en est pas à son coup d'essai, elle qui a notamment signé les films Le Derrière ou Palais Royal !, son plus gros succès à date avec 2,7 millions de spectateurs.

Valérie Lemercier, qui est déjà de retour sur les planches avec la pièce Les Soeurs Bienaimé, a alors relaté une anecdote décrivant selon elle à quel point sa casquette de réalisatrice n'est pas si marquante pour les gens du métier. "Par exemple, sur mon avant-dernier film [Marie-Francine sorti en 2017, NDLR], j'avais fait venir des gens pour un making off, et ils sont venus me poser des questions, comme à tout le monde, et ils m'ont dit : 'Qu'est-ce que ça vous fait de faire votre premier film ?' Ils avaient même pas regardé sur Wikipédia que c'était déjà mon cinquième... Je pense que j'ai pas l'air professionnelle (...) Donc je suis contente d'avoir ce Q d'or de réalisatrice, c'est un métier qui me plaît beaucoup", a-t-elle déclaré.

Valérier Lemercier a aussi profité de sa présence sur le plateau de Quotidien pour dire à Yann Barthès ce qu'elle pense de ses moqueries permanentes sur Céline Dion. "C'était dur, moi j'ai trouvé ça injuste, je vous en ai voulu. J'ai trouvé ça un peu trop, moi, à mon goût, parce que je l'aime encore plus que vous", a-t-elle assuré à l'animateur qui se défendait des moqueries contre la diva québécoise, assurant que dans l'émission, au fond, ils l'aiment bien.