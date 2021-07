Valérie Trierweiler amoureuse : danse et complicité en vacances avec Romain Magellan

Actuellement en vacances sous le soleil de la Martinique, Valérie Trierweiler et Romain Magellan semblent passer un agréable moment. Après trois ans d'un amour sans faille, les deux amoureux sont en plein séjour dans la commune de Diamant, dans l'île d'origine de l'ancien rugbyman. Et samedi 24 juillet 2021, l'ancienne compagne de François Hollande n'a pas manqué de partager une story où elle s'est beaucoup amusée.

Dans cette story, Valerie Trierweiler danse aux côtés de son compagnon. L'auteure de Merci Pour Ce Moment semble visiblement apprécier son séjour. Après avoir fait une randonnée plus que sportive, cette dernière a vraisemblablement décidé de profiter d'un instant de repos aux côtés de son cher et tendre. Car pour immortaliser ce parfait moment, Romain Magellan n'a pas omis de se saisir de son téléphone pour capturer ce joli souvenir. Chose que Valérie Trierweiler a sûrement aimée puisqu'elle n'a pas hésité à le relayer sur sa propre story Instagram. Un "samedi soir" pas comme les autres, puisque cette fois, les deux amoureux ont souhaité partager ce petit instant...

Plus amoureux que jamais

Très amoureux, Valérie Trierweiler et Romain Magellan ont souvent partagé de nombreuses apparitions publiques en couple. Que cela soit lors de l'avant-première du film Les Fantasmes, en juin dernier ou encore au début de leurs vacances en Martinique... Les deux tourtereaux filent le parfait amour. Pour preuve, lors des 48 ans de son chéri, Valérie Trierweiler a fait une tendre déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Après avoir publié un beau portrait de l'ancien rugbyman sur son compte Instagram, l'ancienne épouse de François Hollande avait sobrement écrit en légende :"Joyeux anniversaire my love !" Une attention qui a été commentée par de nombreux internautes puisque certains d'entre eux se sont même permis de petites comparaisons. "Ah bien... beaucoup plus beau que l'ancien", "Ça change de François", pouvait-on lire de la part de ses followers taquins.