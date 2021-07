Diaporama Valérie Trierweiler amoureuse : danse et complicité en vacances avec Romain Magellan

Valérie Trierweiler amoureuse : danse et complicité en vacances avec Romain Magellan

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - Avant-première du film "Les fantasmes" au cinéma Pathé Wepler à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage

Story de Valérie Trierweiler et Romain Magellan, le 24 juillet 2021.

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - Avant-première du film "Les fantasmes" au cinéma Pathé Wepler à Paris. Le 24 juin 2021 © Coadic Guirec / Bestimage

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - Avant-première du film "Les fantasmes" au cinéma Pathé Wepler à Paris. Le 24 juin 2021 © Coadic Guirec / Bestimage

Valérie Trierweiler - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Les Grosses Têtes", présentée par Laurent Ruquier et diffuséele 19 décembre sur France 2. Le 8 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

Valérie Trierweiler - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Les Grosses Têtes", présentée par Laurent Ruquier et diffuséele 19 décembre sur France 2. Le 8 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

Valérie Trierweiler - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Les Grosses Têtes", présentée par Laurent Ruquier et diffuséele 19 décembre sur France 2. Le 8 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan - Réception annuelle du Secours Populaire au Musée des Arts Forains à Paris. Le 9 décembre 2019 © Jack Tribeca / Bestimage

12 / 15

Valérie Trierweiler (ambassadrice) et Laury Thilleman (Miss France 2011 et ambassadrice) lors de la conférence de presse pour le raid polaire 100% féminin en Islande "Destination Iceland by Défi d'Elles", à la maison de soins Respire à Paris, France, le 15 janvier 2020. © Jack Tribeca/Bestimage