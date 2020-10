Valérie Trierweiler fière de ses seins : "Ils sont pas mal !"

Bye bye Paris Match, bonjour RTL ! La journaliste et romancière Valérie Trierweiler (55 ans) a retrouvé du travail à la radio après avoir été virée par son mythique employeur en plein été. Quand elle ne tient pas une chronique auprès de Thomas Sotto, elle s'amuse avec Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes. Bien loin de l'image d'une femme peu chaleureuse qu'on peut avoir d'elle, l'ex-première dame est capable de se lâcher.

Dans l'émission du 19 octobre, alors que l'animateur essayait de détendre l'atmosphère en ces temps moroses à cause du couvre-feu lié à la pandémie de coronavirus et le choc crée par la décapitation du professeur Samuel Paty, le débat s'est rapidement porté sur un sujet léger, très léger. Laurent Baffie a ainsi directement taquiné sa complice Isabelle Mergault sur sa petite mine et sa joie de vivre qui semblait être restée au vestiaire. Conversation qui a pris une tournure inattendue lorsqu'il a révélé avoir vu ses seins quelques minutes plus tôt dans les loges, lorsqu'elle ôtait son pull. "J'ai revu tes seins que j'avais vus dans 50 films et ils n'ont pas bougé !", lui a fait remarquer Laurent Baffie.

Après quoi, il n'en fallait pas plus pour que tout le monde s'y mette. Comparés à des "gants de crin" ou des "savons jaunes" comme on en trouvent dans les écoles, les seins de la réalisatrice de Je vous trouve très beau ont alimenté blagues et moqueries. "Valérie vous pourriez me défendre, mince ! En m'attaquant moi, c'est toutes les femmes qu'on attaque !", a déclaré Isabelle Mergault à Valérie Trieweiler, assise à ses côtés mais protégée comme les autres par une vitre à cause des mesures sanitaires. Si elle pensait recevoir un peu de solidarité féminine, c'était raté... "Bah c'est à dire que moi, mes seins, ils sont pas mal", a rétorqué l'ancienne compagne de François Hollande et, aux dernières rumeurs, de Romain Magellan. Bien dans sa tête et aussi dans son corps, Valérie Trierweiler continue de surprendre. "Pour dépasser l'ambiance morose, rien de mieux que l'humour !", a-t-elle commenté sur Instagram en postant une photo d'elle sur le plateau de l'émission.