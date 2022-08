Vanessa Demouy accablée : "Mon étoile, je t'aime", son cri du coeur à cet ami disparu

Il était l'un de ses plus fidèles amis, et depuis sa disparition Vanessa Demouy ne manque pas une occasion de lui rendre hommage. Ce 10 août plus qu'à toute autre date puisqu'il s'agit du triste anniversaire de la disparition de Christophe Millant. C'était il y a 6 ans jour pour jour, le chef d'entreprise, manager des relations publiques du Crazy Horse pendant dix ans, est décédé d'une crise cardiaque. S'il a donné un coup de pouce à un nombre considérable d'artistes en quête de popularité, Christophe Millant était devenu un ami pour Vanessa Demouy.

Ce 10 août 2022, l'actrice de 49 ans a partagé une belle photo en noir et blanc de ce dernier, sur Instagram. "10 août ... mon christophe ... je pense tellement à toi ... tu m accompagnes de la haut ... je te 'sens' si souvent à mes côtés ... mon étoile ... je t aime", a-t-elle écrit avec le hashtag "Amis pour la vie". Ce n'est pas la première fois que la mère de Solal (18 ans) et Sharlie (11 ans), nés de sa relation avec son ex-mari Philippe Lellouche, dont elle n'est toujours pas officiellement divorcée, a une pensée pour le regretté Christophe Millant.

Je pense tellement à toi

Les années ont beau passer, elle n'oublie pas celui qui été son ami, son pilier, son roc. L'héroïne de la série Ici tout commence a tenu à lui rendre hommage, en partageant ce portrait de lui sur les réseaux, et en exprimant toute sa peine, en cette triste date. "Le manque reste, regrettait-elle déjà l'an dernier, à la même époque. Je m'accroche à nos souvenirs qui rejaillissent sans crier gare, au détour d'une rue, au milieu d'une exposition ou lorsque je sens ton parfum dans la foule. Tes rires me manquent, ta bienveillance, ta douceur et tes conseils avisés aussi... je rêve d'entendre de nouveau prononcé le surnom dont tu m'avais affublée. Tu étais le seul à pouvoir m'appeler comme ça. Je sais que de là-haut tu veilles, j'espère que tu es fier. Je t'aime."